Lionel Messi è stato beccato dalla kiss cam dei Coldplay, ma nessun guaio per lui: era in compagnia della moglie Antonella Roccuzzo

Si è fatto un gran parlare delle kiss cam e in special modo di quella durante il concerto di una band famosa come quella dei Coldplay. Ma perché se n’è parlato così tanto? Perché un uomo e una donna dalle posizioni professionali di un certo tipo sono stati beccati abbracciati per poi sciogliersi e nascondersi appena sono stati inquadrati. Sono diventati dei meme, ma come succede ogni non se ne parla già più.

DIRETTA/ Al Ahly Inter Miami (risultato finale 0-0): Messi non sfonda! (Mondiale per Club 2025, 15 giugno)

Intanto dopo quello scandalo un’altra coppia è stata inquadrata, ma questa volta nessun guaio: si sta parlando del campione di calcio Lionel Messi beccato con la moglie Antonella Roccuzzo. I due hanno sorriso e hanno saluto il pubblico che ha tributato un grande applauso caloroso.

Lionel Messi, kiss cam con la moglie Antonella Roccuzzo: l’ironia dei social

Quando gli amanti sono stati beccati grazie a una kiss cam durante un concerto dei Coldplay, sui social si sono scatenati con i commenti tanto che le vite dei due hanno subito un grosso scossone professionale e sentimentale. Da lì in poi ogni kiss cam li ha citati, ma nessun guaio per Lionel Messi e la moglie Antonella Roccuzzo che si sono goduti la musica e un bell’applauso.

Messi "snobba" Biden: non ritira Medaglia della Libertà/ JD Vance: "Mancano solo Pol Pot e Conte Dracula"

L’ironia sui social è potente e infatti si è potuto leggere commenti che hanno il tono del “non si è dovuto nascondere”. Tanti altri, invece, nelle scorse settimane quando venivano inquadrati ci tenevano a far sapere che erano in compagnia del loro partner ufficiale e non con un amante qualsiasi.