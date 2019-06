Lionel Messi/ Van Gaal: “Lui e Neymar individualisti, preferisco Milner!”

Lionel Messi è considerato uno dei più forti calciatori di tutti i tempi: il paragone con Diego Armando Maradona, cinque Palloni d’Oro e record su record, ma per Louis Van Gaal non basta. Oggi la Pulce d’Oro compie 32 anni ma deve fare i conti con le aspre critiche dell’ex tecnico del Bayern Monaco e del Manchester United, che ai microfoni di El Pais ha affermato: «Messi per me è il miglior calciatore individuale sulla faccia della Terra: lo dicono le statistiche, che sono pazzesche, ma a calcio si gioca in undici». Messi troppo individualista, dunque, così come Neymar: «All’interno di un sistema di gioco non mi piace nessuno dei due: individualmente, Lionel Messi è fantastico come calciatore. Ma com’è possibile che il Barcellona non vince la Champions League da tanti anni? Fossi in lui, come capitano della squadra, me lo chiederei».

LOUIS VAN GAAL SU LIONEL MESSI

Protagonista della vittoria dell’Argentina sul Qatar in Copa America, Lionel Messi è finito dunque nel mirino di Louis Van Gaal, che ha proseguito ai microfoni di El Pais: «Non credo che Arthur, Vidal, Jordi Alba, Rakitic e Coutinho siano dei compagni di squadra scarsi. E allora, significa che c’è qualcosa che non funziona. E Messi, inevitabilmente, deve essere considerato come uno dei responsabili». L’ex commissario tecnico dell’Olanda, che in passato ha anche allenato il Barcellona, ha poi evidenziato: «Più che giocatori come Messi e Neymar, io apprezzo quelli funzionali al gioco di squadra. Se devo fare un nome, dico James Milner del Liverpool. A 33 anni, ha giocato una finale di Champions League come centrocampista e come difensore. Pure gli attaccanti dei Reds, però, sanno dare tanto a chi è in campo con loro. Per come la vedo io, anche Messi e Neymar dovrebbero giocare per la squadra».

