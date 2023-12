L’iPad Mini 7 sarà più grande?/ Ipotesi 8,7 pollici con schermo oled e navigazione 5G

Arrivano interessanti indiscrezioni per quanto riguarda l’iPad Mini 7, il prossimo modello del tablet mignon di casa Apple. Ebbene, secondo quanto si legge sul sito di Wired, sembra che l’intenzione della Mela sia quella di aumentare le dimensioni della diagonale dello stesso dispositivo, portandole da 8,3 a 8,7 pollici. Di fatto l’iPad Mini diverrebbe più grande, portandosi quindi a ridosso delle versioni più piccole degli iPad “classici”. Ad anticipare la notizia, come specifica ancora Wired, è una fonte molto vicina alle aziende asiatiche che lavorano per Apple, facendo comunque capire che il nuovo iPad Mini 7 non uscirà in tempi brevissimi. Si parla infatti di ipotesi 2026, di conseguenza fra almeno tre anni.

La prima versione dell’iPad Mini fece la sua comparsa nel 2012 e all’epoca era dotato di uno schermo da 7,9 pollici, una soluzione più compatta ed economica rispetto all’iPad standard. Nel corso degli anni il tablet è migliorato di molto soprattutto per quanto riguarda la componentistica hardware, mentre a livello di design la prima svolta si è avuta nel 2021, quando venne rilasciata la sesta generazione con lo schermo da 8,3 pollici, i bordi piatti e le cornici minime.

L’IPAD MINI 7 SARÀ PIÙ GRANDE? ECCO QUELLO CHE SAPPIAMO

Ebbene, il Mini 7 dovrebbe diventare ancora più grande, e dovrebbe essere dotato di un pannello Oled ad alta qualità che renderà il tutto ovviamente più bello da vivere. A livello di frequenza di aggiornamento, secondo Wired dovrebbe essere fra i 60 e i 90 Hz, e non i tanto desiderati 120 Hz, anche perchè il display oled dovrebbe essere di tipo Itps.

La versione Itpo dovrebbe invece apparire sull’iPad Pro. Per quanto riguarda il chip il nuovo iPad Mini 7 avrà l’Apple a17 Pro già visto sugli iPhone 15 Pro, e ci sarà anche la porta usb type-c, così come voluto dall’Ue per evitare sprechi. Presente inoltre una versione 5G, mentre per il prezzo tutto tace anche se è possibile rimanga attorno ai 659 euro (base) del Mini 6.

