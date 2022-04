“Liquirizia potrebbe curare il cancro”/ Studio Usa: “Glicirrizina agente anti-tumore”

La liquirizia potrebbe rappresentare una chiave importante per la cura e la prevenzione del cancro. Questo è il verdetto emerso da uno studio eseguito dai ricercatori della University of Illinois, Chicago, pubblicato sulla rivista “Pharmacological Research” e ripreso dal portale “Study Finds”, nel quale gli esperti affermano che la liquirizia potrebbe giovare alla salute dell’uomo. Più dettagliatamente, il dottor Gnanasekar Munirathinam, professore associato nel dipartimento di Scienze biomediche del College of Medicine Rockford, ha dato voce alle sue notevoli scoperte mentre studiava le sostanze derivate dalla pianta di liquirizia Glycyrrhiza glabra.

Queste sono state le sue parole: “Quando guardiamo la ricerca là fuori e i nostri dati, sembra che la glicirrizina e il suo derivato acido glicirretinico abbiano un grande potenziale come agenti anti-infiammatori e anti-cancro“, contenute in un comunicato dell’università. “Sono necessarie ulteriori ricerche per capire esattamente come questi elementi potrebbero essere usati al meglio per sviluppare terapie, ma questa sembra essere un’area promettente della ricerca sul cancro”.

LIQUIRIZIA POSSIBILE CURA ANTI-CANCRO? “POCHISSIMI STUDI CLINICI SUGLI ESSERI UMANI”

Gli autori dello studio asseriscono che non si tratta di un responso definitivo e che servono ancora ricerche ulteriori prima di arrivare a un assioma definitivo circa l’utilità della liquirizia contro il cancro. “La liquirizia – scrivono – può influenzare la pressione sanguigna, interagire con vari farmaci e, infine, provocare una serie di esiti negativi per la salute. Per ora, i ricercatori suggeriscono di indulgere in caramelle di liquirizia occasionale o tè fino a quando ulteriori progetti di ricerca non chiariranno questi risultati”.

"Sono stati condotti pochissimi studi clinici sugli esseri umani", ha concluso il professor Munirathinam. "Speriamo che la nostra ricerca sulle cellule del cancro alla prostata faccia progredire la scienza fino al punto in cui le terapie possono essere tradotte per aiutare a prevenire o addirittura curare la prostata e altri tipi di cancro".











