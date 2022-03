L’ira di Floriana su Antonio Zequila “Sei un radical chic!”/ Scoppia la lite “Stai zitta!”

Antonio Zequila propone una nuotata collettiva scatenando l’ira di Floriana

Il primo diverbio de Isola dei Famosi 2022 è quello tra Floriana Secondi e Antonio Zequila. Il tutto scoppia con la richiesta del rampante attore di realizzare tutti assieme una nuotata. L’ex vincitrice del Grande Fratello 2 ha risposto in maniera brusca, perdendo la sua proverbiale pazienza: “Ohh…ma siamo entrati 10 volte in acqua da stamattina, la puoi toccare sta’cosa (la cintura da palestra, ndr.) è bagnata! Ma come mai sto zuppa, sto bagnata?! E’ da stamattina che stamo in acqua e mò me devo annà a fà le surfate, legata a una cintura…maddai su!”.

Antonio Zequila ha risposto in maniera seccata: “Sì però stai pure un attimo zitta: come a te non piace che io vado a nuotare, a me non piace che tu parli sempre. Parla un pò di meno”. Floriana Secondi, ovviamente, non ha preso affatto bene questa risposta pepata.

Floriana Secondi e Antonio Zequila, scambio di accuse

Antonio Zequila e Floriana Secondi hanno avuto un acceso litigio durante la seconda giornata a Cayos Cochinos. I due concorrenti de Isola dei famosi 2022 si sono scontrati sulla possibilità, paventata dal salernitano, di realizzare tutti assieme una nuotata collettiva. La discussione tuttavia è ben presto scivolata oltre: “Io parlo ma almeno sono simpatica e faccio ridere, tu quando parli fai due palle così“. Antonio Zequila ha risposto rivolgendosi alla produzione: “Non accetto le persone aggressive“.

Floriana Secondi ha contrattaccato: “Sei un radical chic che dice ‘no, non gridare’ però da stamattina fai la coccetta cinese!”. Sui social media le reazioni iniziano a dividere il pubblico, tra chi si schiera dalla parte dell’attore e chi dà ragione alla showgirl. Nella puntata di stasera dell’Isola dei Famosi 2022 i due avranno l’occasione per un definitivo chiarimento?

