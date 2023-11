“L’Iran sta aumentando le scorte di uranio arricchito”/ Denuncia Aiea: 4,4 tonnellate al 28 ottobre

Nuovi sospetti nei confronti dell’Iran in merito alla presenza di scorte da parte dello stesso Paese arabo di Uranio arricchito. A lanciare l’allarme è l’AIEA l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, secondo cui l’Iran avrebbe aumentato in maniera significative le scorte negli ultimi mesi, continuando quindi la sua escalation nucleare nonostante neghi di voler acquisire una vera e propria bomba. Il rapporto redatto dall’Agenzia è stato pubblicato dai colleghi di RaiNews citando l’AFP, e secondo quanto si legge, al 28 ottobre le scorte di uranio arricchito ammontavano a 4.486,8 chilogrammi rispetto ai 3.795,5 registrati a metà agosto, quindi un dato superiore di ben 22 volte il limite autorizzato dall’accordo internazionale del 2015 che disciplina appunto le attività atomiche di Teheran in cambio della revoca delle sanzioni internazionali.

Stando a quanto si legge ancora sul rapporto, l’Iran ha vietato l’accesso agli ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica e tale situazione ha “direttamente e gravemente compromesso” la capacità di controllare il programma nucleare, di conseguenza i numeri non sono certi anche se il sospetto appare decisamente fondato. Il gesto di vietare l’ispezione, viene considerato “estremo e ingiustificato”, dalla stessa Aiea, come si legge nel rapporto confidenziale.

“L’IRAN STA AUMENTANDO LE SCORTE DI URANIO ARRICCHITO”: LA PREOCCUPAZIONE DELL’AIEA

Le scorte di agosto, come detto sopra, erano state poco meno di 4 tonnellate, ed era stato un dato per certi versi positivo in quanto erano in calo di 949 chilogrammi rispetto a maggio (ma comunque superiore al limite massimo).

Ad ottobre il nuovo aumento, chiaro indizio di come l’Iran stia accumulando ciò che non può. L’Aiea aveva già denunciato la mancanza di cooperazione da parte di Teheran in merito in particolare alla reinstallazione delle telecamere di sorveglianza. In quell’occasione il direttore dell’organismo dell’Onu, Rafael Grossi, aveva rammaricato gli zero passi avanti sul tema, così come gli zero progressi per quanto riguarda un altro dossier, quello della presenza di materiale nucleare su due siti non dichiarati.

