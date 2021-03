Lisa Agnelli, fidanzata Fabio Testi/ “Stiamo bene, gli anni non contano nulla”

Lisa Agnelli è la fidanzata di Fabio Testi. Un amore che rende felice l’attore che ha riaperto il suo cuore al sentimento più puro nonostante la differenza d’età, Tra i due, infatti, ci sono 48 anni di differenza. La differenza d’età non è affatto un problema per la coppia che vive la relazione senza alcun problema. «Stiamo bene, gli anni non contano nulla», ha dichiarato l’attore come fa sapere Io Donna. Una storia d’amore nata grazie al lavoro. Fabio Testi, infatti, continua a lavorare e l’incontro con Lisa Agnelli è arrivato durante un provino. Lui stava cercando una violinista per il suo spettacolo Concerto d’amore e l’incontro con Lisa è stato fatale. La musicista, infatti, ha conquistato sia la fiducia di Testi con la sua arte che il suo cuore.

LISA AGNELLI E FABIO TESTI: “C’E’ STIMA E AFFETTO”

L’amore tra Lisa Agnelli e Fabio Testi è nato tra una prova e l’altra dello spettacolo che ha favorito l’incontro tra i due. All’epoca, l’attore raccontò di essere stato colpito dalla passione per la musica di Lisa e dalla sua professionalità. Dalla stima all’amore il passo è stato breve. «Stavo girando l’Italia con uno spettacolo, mi mancava il violino. Ad un concerto di un amico comune ci siamo seduti accanto e ho scoperto che era una violinista, è stato un caso. Tra noi c’è un rapporto di affetto e di stima», ha spiegato l’attore come riporta ancora Io Donna. Oggi, Fabio Testi sarà ospite di Serena Bortone nella nuova puntata di Oggi è un altro giorno. Tra un ricordo e l’altro, ci sarà modo anche per parlare d’amore.

