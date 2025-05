Lisa Agnelli e il rapporto con Fabio Testi: le sue parole

Lisa Agnelli, violinista di fama internazionale che, nel 2019 era stata paparazzata insieme a Fabio Testi ed era stata indicata come la nuova fidanzata dell’attore, ai microfoni di Leggo, rompe il silenzio e racconta la propria verità su quel rapporto svelando di non essere mai stata fidanzata con l’attore. Lisa Agnelli racconta di aver conosciuto Fabio Testi nel 2018 durante un concerto di un amico. Dopo aver saputo della professione di Lisa Agnelli, Testi le ha proposto una collaborazione per uno spettacolo e, da quel momento, è nata un’amicizia.

«Lui mi parlava del divorzio dalla moglie, ci siamo avvicinati, ma il punto di svolta è arrivato quando mi ha proposto di fare delle paparazzate finte che avrebbero aiutato anche me e la mia carriera. Mi disse: “In Italia senza scandali non ti considera nessuno”. Io ero giovane, ingenua, e purtroppo ho accettato. Abbiamo scattato delle foto in casa sua, guidati da un fotografo compiacente. Foto che sarebbero dovute uscire e subito dopo ci sarebbe dovuta essere un’immediata smentita. Ma quella smentita non è mai arrivata», ha detto la violinista a Leggo.

La reazione di Fabio Testi alle parole di Lisa Agnelli

Lisa Agnelli ha raccontato di aver provato a smentire tutto ma di essere ancora oggi associata a Fabio Testi che, stando a quanto racconta la violinista, avrebbe organizzato tutto per un motivo: «Lui voleva entrare al Grande Fratello e ha orchestrato tutto per attirare l’attenzione. Mi aveva persino chiesto di fingermi la fidanzata gelosa fuori dalla Casa, mentre lui si “faceva notare” dentro, ovviamente mi sono rifiutata».

Contattato da Leggo dopo le dichiarazioni di Lisa Agnelli, Fabio Testi ha negato tutto: «Non so chi sia» – ha detto l’attore e, sulle foto con la violinista, ha aggiunto – «Si ricordo, abbiamo fatto qualche lavoro insieme ma tutto il resto è completamente falso», le parole dell’attore a Leggo.

