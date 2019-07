Lisa Agnelli, nuova fidanzata di Fabio Testi/ Chi è? La violinista ha 47 anni in meno

Lisa Agnelli è la nuova fidanzata di Fabio Testi: l’ultima conquista del noto attore è una violinista ed ha ben 47 anni in meno! Un amore sbocciato recentemente, documentato dal settimanale Diva e Donna: la 29enne e il protagonista del film Addio fratello crudele sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi, tra baci e dolce carezze, nei pressi del Lago di Garda. Fabio Testi, reduce dalla fine dell’amore con Antonella Liguori, con cui si era sposato quattro anni fa, è noto nell’ambiente dello spettacolo per il lungo elenco di storie sentimentali con alcune delle donne più affascinanti di sempre: da Anita Ekberg a Charlotte Rampling, passando per Ursula Andess e Brooke Shields. Ora una nuova fiamma per l’artista 78enne, che sembra più innamorato che mai: le foto scattate dal settimanale specializzato non lasciano spazio a dubbi…

LISA AGNELLI, CHI E’ LA NUOVA FIDANZATA DI FABIO TESTI?

Fabio Testi ha due matrimoni alle spalle, ma Lisa Agnelli potrebbe essere la donna giusta per lui: ma chi è questa bella violinista? Nata a Verona nel 1989, la sua vita coincide con la musica: da sempre attaccata al suo violino, ha lottato con le unghie e con i denti per sfondare nel mondo artistico, riuscendo a portare avanti la sua passione con gli studi (è diplomata in Scienze sociali, proseguendo gli studi all’Università in Scienze dell’educazione). Viso angelico, Lisa ha svoltato nel mondo della musica grazie al Conservatorio di Musica Lucio Campiani di Mantova: dopo aver preso parte all’Orchestra filarmonica della Franciacorta, ha proseguito la sua carriera supportando artisti del calibro di Renato Zero e Franco Battiato. Come evidenzia Donna Glamour, oggi la 29enne fa parte dell’Orchestra ritmico sinfonico italiana e della London Beethoven Orchestra. Ma l’amore è sbocciato, nonostante la differenza d’età e tutte le voci del gossip…

© RIPRODUZIONE RISERVATA