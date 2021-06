Lisa Banes è morta/ Investita da uno scooter l’attrice di Gone Girl e Cocktail

La celebre attrice Lisa Banes è morta dieci giorni dopo essere stata investita da un pirata della strada a New York City. Celebre per i ruoli in Gone Girl e Cocktail, la 65enne è stata investita il 4 giugno da quello che pare fosse uno scooter elettrico mentre attraversava la strada. Dopo giorni in condizioni critiche, l’attrice è morta ieri, lunedì 14 giugno, al Mount Sinai Morningside Hospital, come rivelato da un portavoce del dipartimento di polizia. Stando alla ricostruzione dei fatti, l’autista dello scooter non si è fermato dopo l’accaduto e, al momento in cui scriviamo, non c’è stato ancora alcun arresto. Lisa Banes è apparsa in numerosi programmi televisivi e film: oltre a “Gone Girl” nel 2014 e “Cocktail” con Tom Cruise nel 1988, in TV ha avuto ruoli in “Nashville”, “Madam Secretary”, “Masters of Sex” e “NCIS”.

CLAUDIA LAI, MOGLIE NAINGGOLAN/ "Cancro? Mi aspettano 10 anni di terapie ma sogno..."

L’addio a Lisa Banes di colleghi e amici

Lisa Banes ha recitato anche a Broadway nella commedia di Neil Simon “Rumors” nel 1988, nel musical “High Society” nel 1998 e nella commedia di Noel Coward “Present Laughter” nel 2010. Dopo la terribile notizia, il suo manager, David Williams, ha comunicato che l’attrice è stata investita mentre attraversava Amsterdam Avenue, dove si trovava per andare a visitare la Juilliard School. Tanti i messaggi di cordoglio di amici e colleghi, come quello dell’attore Seth McFarlane che si è detto profondamente rattristato dalla morte di Banes, con cui ha lavorato nella serie TV The Orville. “La sua presenza scenica, il magnetismo, l’abilità e il talento sono stati eguagliati solo dalla sua incrollabile gentilezza e gentilezza verso tutti noi”, ha twittato l’attore.

LEGGI ANCHE:

Pablo Trincia "Non mi faccio vedere nudo dai miei figli"/ "Paura dopo podcast Veleno"Marchesa d'Aragona "Il nobile più sexy d'Europa? Principe Carlo"/ "Corteggiarlo? Mai"

© RIPRODUZIONE RISERVATA