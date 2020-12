Lisa Bonet moglie Jason Momoa/ Con Denise dei Robinson due figli e un figliastro

Lisa Bonet è la moglie di Jason Momoa, attore che rivedremo stasera in onda su Canale 5 dove reciterà nel ruolo del Dio del mare in Aquaman. I due sono sposati da tempo e nel 2007 hanno dato alla luce la loro prima figlia, Lola Iolani Momoa. Il 15 dicembre successivo è nato il loro primo figlio maschio Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momoa. Dopo una lunga storia d’amore i due si sono sposati ufficialmente nell’ottobre del 2017. L’attore è diventato anche il patrigno di Zoe Kravitz, la prima figlia della Bonet nata dal matrimonio con l’artista Lenny Kravitz e oggi 32enne attrice e cantante bellissima e molto amata. Di sicuro la coppia è molto amata dal pubblico di tutto il mondo, soprattutto perché simbolo che anche l’amore nel mondo dello spettacolo esiste.

Chi è Lisa Bonet la moglie di Jason Momoa?

Ma chi è Lisa Bonet? La moglie di Jason Momoa era conosciuto già prima di avvicinarsi all’artista nato a Honolulu nel 1979. Nata a San Francisco il 16 novembre del 1967 la donna ha ottenuto il suo primo successo grazie alla nota sitcom con Bill Cosby, I Robinson. In questa interpretava il ruolo della figlia maggiore della coppia protagonista, Denise, ruolo che ha interpretato per 119 episodi dal 1984 al 1992. In quel periodo arriva per Lisa anche l’esordio sul grande schermo quando viene chiamata per un piccolo ruolo nel capolavoro di Alan Parker, Angel Heart – Ascensore per l’inferno. Reciterà per altri grandi registi tra cui soprattutto Tony Scott col quale ha lavorato in Nemico pubblico nel 1998. L’ultima volta al cinema è stata per recitare in Road to Paloma unico film diretto proprio da Momoa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA