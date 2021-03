Lisa Fusco: “Anche Loredana Lecciso mi ha copiata all’Isola”/ “Quando con i tacchi..”

Tuona Lisa Fusco contro coloro che, a suo dire, cercherebbero di emularla all’Isola dei Famosi. Di recente la soubrette si è infatti scagliata contro Miryea Stabile a causa del suo look con i codini, uguale a quello per il quale da anni è nota. In collegamento a Pomeriggio 5, Lisa ha raccontato che “Dal salumiere credevano che stessi all’Isola, mi hanno chiesto ‘che ci fai qua’?”

Dunque avrebbero scambiato Miryea Stabile per lei proprio per via del look “L’hanno inquadrata a metà, per questo” ha fatto notare ancora la Fusco alla D’Urso quando le ha fatto presente che per altezza sono comunque diverse. Ma Miryea non è l’unica presa di mira da Lisa nel corso della sua ospitata a Pomeriggio 5 perché c’è qualcun altra che l’avrebbe emulata: Loredana Lecciso.

Lisa Fusco punge Loredana Lecciso: “Anche lei mi ha copiato”

A Pomeriggio 5 Lisa Fusco ha ricordato che: “Sono stata anche l’unica che si è buttata dall’elicottero con le zeppe! Ci sono altre che si sono buttate con i tacchi, però non hanno resistito.” A questo punto la showgirl, col sorriso, ha lanciato il nome: “È stata la Lecciso, è caduta due volte io invece sono sempre stata sulle mie belle zeppe. Anche lei mi ha copiato!” ha concluso, nell’incredulità generale e le battute di Raffaello Tonon.

