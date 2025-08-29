Lisa Fusco racconta dell'intervista concessa a Barbara D'Urso dopo l'incidente della spaccata in TV: il retroscena in un'intervista a Fanpage

Lisa Fusco ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage nella quale ha parlato non solo della spaccata che l’ha resa celebre al grande pubblico, ma anche dei rapporti con Barbara D’Urso. Sono trascorsi dieci anni da quando Lisa, ospite in una celebre trasmissione, salutava il pubblico con una spaccata, finendo però per farsi male e non riuscire più a rialzarsi. Quel momento fece il giro del mondo e fece di Lisa un’ospite richiestissima. Lei, però, accettò la proposta della miglior offerente: Barbara D’Urso.

Ballando con le stelle 2025, i "si" e "no" a Milly Carlucci: da Pellegrini a Totti/ Il cast stellare

“Barbara mi strapagò quella esclusiva. – ha ammesso Fusco nel corso dell’intervista, spiegando che la conduttrice fu subito attratta dal suo modo di essere “sballonzolato”, al punto tale da volerla seguire anche in ospedale con le telecamere, quando doveva mettere il gesso proprio per l’incidente con la spaccata. Peccato, però, che Lisa commise un errore che mandò tutto all’aria: “Il problema è che sbagliai l’orario dell’ospedale per una macchia sul foglio – pensavo fosse pomeriggio invece era mattina. Trovai l’ospedale chiuso.” ha raccontato la showgirl.

Barbara D'Urso, il dolce ricordo della madre scomparsa: "Ovunque tu sia..."/ "Quando è morta avevo 11 anni"

Lisa Fusco: “Barbara D’Urso? Spero di rivederla in TV, è una professionista”

Barbara D’Urso, tuttavia, non la prese male, anzi: “Gli autori chiamarono Barbara che iniziò a ridere come una pazza. Disse ‘Solo tu puoi sbagliare l’orario per ingessarti’. Fece tutta la puntata su questo episodio.” ha raccontato Lisa Fusco nel corso dell’intervista, la stessa nella quale ha ammesso di sperare nel ritorno della conduttrice alla guida di un programma: “Mi farebbe piacere rivederla. È una professionista che sa fare il suo lavoro.” Per Lisa, D’Urso non meritava di lasciare la sua posizione alla guida di Pomeriggio 5, anche perché il suo era un appuntamento che teneva incollati milioni di telespettatori: “era diventato un appuntamento fisso come una telenovela.”, ha concluso la showgirl.