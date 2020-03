Lisa Fusco/ Capitana degli Shock contro gli “chic” di Enzo Miccio (Ciao Darwin)

Lisa Fusco è una delle protagoniste della prima puntata in replica di “Ciao Darwin 8 – Terre Desolate“, lo show presentato da Paolo Bonolis con la complicità di Luca Laurenti da sabato 21 marzo 2020 in prima serata su Canale 5. La soubrettina, come è conosciuta dal grande pubblico, partecipa come rappresentante della categoria “shock” che si sfida con la categoria chic capitanata da Enzo Miccio. La Fusco intanto proprio alcune settimane fa è stata protagonista di Pomeriggio Cinque da Barbara D’Urso dove ha rivelato in esclusiva di essere intenzionata a ricorrere alla chirurgia estetica. Una confessione choc per restare in tema, visto che la Fusco ha annunciato di essere pronta a sottoporsi ad un intervento di chirurgia per allungarsi le gambe. Proprio così la soubrettina sarebbe pronta a trasformarsi una volta e per tutte ricorrendo all’aiuto della chirurgia per diventare più alta.

Lisa Fusco: “Ho fatto un piccolo intervento per piacermi di più”

Una rivelazione che in parte scocciato i suoi fan e follower, visto che Lisa Fusco è molto amata e seguita anche sui social grazie alla partecipazione dello scorso anno nella casa del Grande Fratello Vip 3 dove ha conquistato tutti con la sua esuberanza. Non solo, la Fusco si è fatta apprezzare anche per le sue gag, anche se in tantissimi la ricordano per la sua caduta memorabile in diretta tv che le è costata anche un intervento e un lungo periodo di convalescenza. Recentemente però la soubrettina non ha nascosto di essere ricorsa a qualche ritocchino di chirurgia estetica. Intervistata da Novella 2000 di Roberto Alessi, infatti, la Fusco ha dichiarato: “Ho fatto un piccolo intervento per piacermi di più”. Non solo, la showgirl ha anche precisato il motivo che l’ha spinta a sottoporsi a questo ritocchi: “vorrei precisare che avevo paura di stravolgere il mio aspetto fisico e, su consiglio di mia sorella Anna che è sempre attenta a curare la mia immagine ho utilizzato una soluzione alternativa che durava solo qualche mese. Per questo, dopo una serie di ricerche, ho trovato il dottor Salvatore Artiano di Napoli”.



