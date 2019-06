Lisa Fusco: “Ho rischiato di morire”/ Malore: “Marcello Chello non mi vuole sposare!”

«Ho rischiato di morire per il crepacuore»: Lisa Fusco shock ai microfoni di Nuovo, con la soubrette nostrana che ha rivelato di aver passato momenti di paura per il suo stato di salute a causa del compagno Marcello Chello. Cos’è successo? La partenopea ha spiegato di aver avuto un malore dopo una puntata di Pomeriggio 5, talk show condotto da Barbara D’Urso ed in onda su Canale 5, per «colpa del mio uomo che non vuole più sposarmi». Attualmente Lisa Fusco si trova in ospedale ed è in programma un collegamento con Barbara D’Urso per avere aggiornamenti sulle sue condizioni di salute dopo il brutto spavento. Il compagno Marcello Chello, con cui sta da quattro anni, ha promesso di sposarla ma non sono ancora convolati a nozze, tanto che la soubrette aveva minacciato di lasciarlo…

LISA FUSCO, MALORE PER IL FIDANZATO MARCELLO CHELLO

Ospite a Pomeriggio 5 a fine aprile, la subrettina aveva rivelato di aver lasciato il fidanzato per questo motivo: «Sì, quando sono uscita dal Grande Fratello aveva dato una data che era stata fatta anche in diretta a Pomeriggio 5. Io ho pure le damigelle, mia sorella Anna e Maria Monsè, ma non c’è lo sposo. Dopo cinque anni non ho avuto l’anello di fidanzamento, questo non mi sembra giusto». Lisa Fusco ha poi aggiunto: «L’ho lasciato, ma lui non fa altro che tempestarmi di telefonate. Chiama anche Piero, il parrucchiere di Malgioglio, per chiedere notizie di me. Non posso andare da nessuna parte, mi perseguita sempre. Nella sua testa, io non l’ho lasciato: gli ho detto che facciamo pace solo se mi sposa. Non si è capito perché questo non mi vuole sposare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA