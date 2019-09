Lisa Fusco livido sulla coscia, caduta a Stasera tutto è possibile/ “Riesco sempre a farmi male…”

Lisa Fusco, cade a Stasera tutto è possibile?

Lisa Fusco nel prime time sarà tra le protagoniste di Stasera tutto è possibile, in onda sulla seconda rete Rai con Stefano De Martino. La subrettina ha mostrato su Instagram degli enormi lividi che si allargano dalla coscia e arrivano fino alla natica. La campana ha scritto anche “riesco sempre a farmi male…”, affermando quindi, di avere maldestramente avuto un incidente proprio durante il programma che andrà in onda oggi. “Vedrete tutto lunedì sera su Rai2 a Stasera tutto è possibile”, ha precisato ancora. Cosa le sarà accaduto di tanto doloroso?

Gli estimatori, nel frattempo, hanno avuto modo di commentare l’accaduto tra il serio e il faceto. “Mi auguro che non ci sia niente di rotto”, scrive qualcuno. “Hai fatto la spaccata?”, domanda invece un altro internauta. Lei ha ironicamente messo l’hashtag #senzaspaccata, precisando che non è nulla di grave. Ma come si sarà fatta male? Forse nel corso del gioco della Stanza Inclinata? Non ci resta che attendere di vederla all’opera tra alcune ore.

Lisa Fusco tranquillizza tutti:”nulla di grave…”

Lisa Fusco intanto, dopo avere mostrato i lividi, ha voluto anche voluto rassicurare i follower, scrivendo “non è nulla di grave” ed “è un piccolo incidente durante la registrazione di una puntata di lunedì”. Attualmente però, non sappiamo quale sia stato il “gioco incriminato”. Lisa Fusco proprio in questi mesi, ha confidato di essere tornata single dopo un recente dolore e la mancata promessa del suo ex: “L’ho lasciato, ma lui non fa altro che tempestarmi di telefonate. Chiama anche Piero, il parrucchiere di Malgioglio, per chiedere notizie di me. Non posso andare da nessuna parte, mi perseguita sempre. Nella sua testa, io non l’ho lasciato: gli ho detto che facciamo pace solo se mi sposa. Non si è capito perché questo non mi vuole sposare”.

Foto del livido che Lisa Fusco si è procurata “Stasera tutto è possibile”

