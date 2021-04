Lisa Gherardini è la Gioconda: storia vera/ Chi è la donna ritratta da Leonardo da Vinci?

Lisa Gherardini è il vero nome della donna ritratta nel famoso dipinto di Leonardo da Vinci Monna Lisa o Gioconda. Lisa era nata a Firenze nel 1479 da una famosa famiglia dell’aristocrazia fiorentina, i Gherardini di Montagliari. Fu Giorgio Vasari, il biografo degli artisti, a ricollegare per primo la sua figura a quella dell’enigmatica donna al centro del dipinto, uno dei profili più famosi in tutto il mondo. L’opera fu commissionata all’artista dal marito di Lisa, Francesco del Giocondo, ed tuttora la più famosa e rappresentativa dell’arte occidentale. Il ritratto è datato 1504 circa: da allora, collezionisti e studiosi d’arte in tutto il mondo ambiscono a carpirne i segreti e – soprattutto – a scoprire chi sia realmente la Gherardini, identificata definitivamente come modella soltanto nel 2005.

La vera storia della ‘Gioconda’ Lisa Gherardini

Monna Lisa incarna simbolicamente tutte le caratteristiche delle donne virtuose: la mano destra posta sulla sinistra è simbolo di fedeltà matrimoniale, mentre l’abito corredato di velo nero non è emblema di lutto (come inizialmente si era ipotizzato), bensì sta a indicare che Lisa era solita vestire ‘alla spagnola’, seguendo cioè i dettami della moda iberica del XV e XVI secolo. Prima si è accennato al lutto: effettivamente, nel 1499, Lisa perse la figlia primogenita, ma questa circostanza non viene in alcun modo trasposta nell’opera. Il volto della Gioconda esprime serenità: Lisa era una donna affascinante e di successo, oltre che discretamente ricca. Alcuni ricercatori, in realtà, sostengono che Leonardo l’abbia disegnata più benestante di quanto non fosse, e le stesse dimensioni del dipinto (77 x 53 cm) esprimono questa opulenza. All’epoca, soltanto alcuni ricchi mecenati potevano permettersi un ritratto così ingombrante. Tutti questi segni, tra le altre cose, starebbero a indicare anche la grande aspirazione sociale di Lisa e di suo marito Francesco, l’effettivo committente.

La presunta malattia di Lisa Gherardini

Visibili nel ritratto anche alcuni sintomi della malattia della donna (uno xantelasma nell’incavo dell’occhio sinistro e un lipoma sulla mano in primo piano), che probabilmente era affetta da ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia. Nel XVI secolo, l’opera fu acquistata dal re Francesco I, dopodiché finì nelle mani di Napoleone Bonaparte che la collocò nella sua camera da letto. Dal 1804, il ritratto è custodito al Museo del Louvre di Parigi. Alla Monna Lisa sono stata attribuite almeno dieci identità diverse, ma l’ipotesi relativa a Lisa Gherardini appare ancor oggi la più credibile.

