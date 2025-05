Lisa Giovagnoli e Adriano Pappalardo sono marito e moglie da tantissimi anni. Un amore iniziato nei primi anni ’60 e diventato un pilastro importantissimo nella vita del popolare cantante di “Ricominciamo”. Proprio Pappalardo, ospite di Francesca Fialdini nel programma “Da noi a ruota libera” ha parlato della moglie e compagna di vita raccontando il loro primo incontro. “Ho incontrato Lisa nel 1962, era un agente e seguiva anche Bruno Lauzzi” – ha detto Pappalardo che rimase colpito sin da subito dalla sua bellezza. Un vero e proprio colpo di fulmine per il cantante che in quel preciso istante disse tra se e se: “è la donna della mia vita e non me la faccio scappare”.

Adriano Pappalardo: “Mia moglie Lisa? Protagonista della mia vita”/ “Temevo che ci saremmo lasciati, invece…”

I due si sono poi conosciuti grazie allo zampino di Loredana Bertè, una loro amica in comune, che ha fatto da Cupido tra i due. Dopo le presentazioni, Pappalardo si fa avanti e la invita a cena fuori, ma Lisa inizialmente rifiuta il suo invito dicendogli che aveva già un impegno con delle amiche.

Adriano Pappalardo: “mia moglie Lisa Giovagnoli mi è sempre stata vicino”

Nonostante il rifiuto di Lisa Giovagnoli, Adriano Pappalardo non si è lasciato abbattere, anzi ha fatto la controproposta di uscire con lei e le sue amiche. Alla fine Lisa ha accettato e da quel momento i due hanno iniziato a conoscersi fino a quando Adriano l’ha raggiunta a Bologna. “Mi fece dormire con il padre” – ricorda ancora oggi il cantante precisando – “È stata la notte più brutta della mia vita”. Alla fine tra i due è scattato l’amore, un sentimento importante che li ha portati a promettersi amore per tutta la vita. Dopo il matrimonio, i due sono diventati genitori di Laerte, il solo ed unico figlio della coppia, che ha regalato ad entrambi la gioia di diventare nonni del piccolo Leon.

Adriano Pappalardo e l'incidente in parapendio nel 2016/ "Mi spezzai tre costole e il malleolo..."

Infine Pappalardo non nasconde che deve davvero tutto alla moglie Lisa Giovagnoli: “mi è sempre stata vicina, anche quando arriva la caduta. E’ sempre riuscita a farmi rialzare”.