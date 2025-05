Lisa Giovagnoli è la moglie di Adriano Pappalardo, il popolare cantante e personaggio televisivo conosciuto dal grande pubblico per un successo del calibro di “Ricominciamo”. I due sono una coppia da anni: prima un lungo fidanzamento fino alla scelta di unirsi in matrimonio. Un amore importante quello nato tra i due che sono compagni di vita, ma anche grandi complici. Le basi del loro rapporto, infatti, sono la complicità e il rispetto che hanno permesso ad entrambi di superare ogni difficoltà incontrata durante il percorso. Il primo incontro tra i due è stato raccontato proprio dalla moglie Lisa che ha rivelato: “era già famoso quando l’ho conosciuto” anche se la donna non nasconde che non nutriva una grande simpatia per lui.

Michelle Hunziker oscurata dalla Rai all’Eurovision 2025?/ La dura polemica

Non solo, Lisa ha aggiunto: “”mi stava antipatico e quando arrivò su in ufficio gli avevano fatto un taglio di capelli orrendo” – ricorda Lisa! Alla fine Cupido ha fatto breccia nel cuore di entrambi, visto che quel giorno non si sono mai separati.

Lisa Giovagnoli e il rapporto con il marito Adriano Pappalardo:

Da quella sera Lisa Giovagnoli e Adriano Pappalardo non si sono più separati, anzi sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Anche Adriano Pappalardo ospite di Caterina Balivo ha parlato del rapporto con la moglie rivelando: “è stata la più grande compagna, amante e moglie, la più grande di tutte”. Che dire una vera e propria dichiarazione d’amore per il cantante che ha ceduto al fascino della bella Lisa.

Francesco Fasano a Verissimo: "Tante sofferenze prima di Amici 24"/ "Sono qui grazie ai miei genitori"

Ma chi è Lisa Giovagnoli? Conosciuta dal grande pubblico per essere la moglie di Adriano Pappalardo, la donna è stata sempre molto discreta e riservata tenendosi ben lontana dal mondo della tv. Dalla loro unione e matrimonio è nato un solo figlio: si tratta di Latra che in passato è stato sposato con Selvaggia Lucarelli.