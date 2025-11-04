Lisa Giovagnoli, moglie di Adriano Pappalardo, chi è? I due stanno insieme dagli anni Settanta hanno avuto un figlio, Laerte: le nozze solo nel 2010

Un amore che dura da tutta la vita quello tra Lisa Giovagnoli, moglie di Adriano Pappalardo, e il cantante. I due si conoscono da quando erano appena due ragazzini: lui era all’inizio della sua carriera come cantante, lei, invece, una giovane artista. A parlare di come sia cominciato il loro amore, frutto di un vero e proprio colpo di fulmine, Adriano ha rivelato: “Incontrai questa donna nel 1972, lei era un agente e seguiva anche Bruno Lauzzi. Io entrai, vidi questa donna e rimasi… La prima cosa che dissi è: ‘Questa è la donna della mia vita e non me la faccio scappare”. A presentarli fu Loredana Bertè, un’amica in comune. Da quel momento è cominciato un grande amore che ha portato i due a diventare anche genitori di Laerte, nato nel 1976.

Genitori di Adriano Pappalardo, chi sono Bruno e Vittoria/ "Papà mi cacciò di casa"

Parlando di Lisa Giovagnoli, moglie di Adriano Pappalardo, il cantante ha sempre speso splendide parole, spiegando di come lei rappresenti la parte più saggia e razionale di lui: “Per cinquant’anni è stata tutto: la mia compagna, la mia forza, il centro della mia vita e del mio lavoro” ha rivelato. Nonostante un amore che va avanti proprio da tantissimi anni, i due si sono sposati solamente dopo 38 anni insieme: era infatti il 2010 quando sono convolati a nozze.

Perchè Adriano Pappalardo e Selvaggia Lucarelli sono parenti?/ Le nozze con il figlio Laerte e rapporto oggi

Lisa Giovagnoli, moglie di Adriano Pappalardo. La dedica il giorno delle nozze: “Sono emozionantissimo”

Adriano Pappalardo e Lisa Giovagnoli si sono sposati solamente nel 2010, dopo 38 anni insieme. Le nozze il 4 novembre nella Sala Rossa del Campidoglio, dopo aver vissuto tre quarti della loro vita insieme e aver avuto non solamente un figlio, ma anche un nipote. Quel giorno Pappalardo disse: “Sono emozionantissimo, è il giorno più bello della mia vita, la conclusione di un sentimento totale di cui non potrei fare a meno”. Davanti a pochi intimi, i due si sono dunque scambiati la promessa di un amore eterno, che dura ancora oggi.