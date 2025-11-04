Lisa Giovagnoli, moglie di Adriano Pappalardo, chi è? I due stanno insieme dagli anni Settanta hanno avuto un figlio, Laerte: le nozze solo nel 2010
Un amore che dura da tutta la vita quello tra Lisa Giovagnoli, moglie di Adriano Pappalardo, e il cantante. I due si conoscono da quando erano appena due ragazzini: lui era all’inizio della sua carriera come cantante, lei, invece, una giovane artista. A parlare di come sia cominciato il loro amore, frutto di un vero e proprio colpo di fulmine, Adriano ha rivelato: “Incontrai questa donna nel 1972, lei era un agente e seguiva anche Bruno Lauzzi. Io entrai, vidi questa donna e rimasi… La prima cosa che dissi è: ‘Questa è la donna della mia vita e non me la faccio scappare”. A presentarli fu Loredana Bertè, un’amica in comune. Da quel momento è cominciato un grande amore che ha portato i due a diventare anche genitori di Laerte, nato nel 1976.
Parlando di Lisa Giovagnoli, moglie di Adriano Pappalardo, il cantante ha sempre speso splendide parole, spiegando di come lei rappresenti la parte più saggia e razionale di lui: “Per cinquant’anni è stata tutto: la mia compagna, la mia forza, il centro della mia vita e del mio lavoro” ha rivelato. Nonostante un amore che va avanti proprio da tantissimi anni, i due si sono sposati solamente dopo 38 anni insieme: era infatti il 2010 quando sono convolati a nozze.
Lisa Giovagnoli, moglie di Adriano Pappalardo. La dedica il giorno delle nozze: “Sono emozionantissimo”
Adriano Pappalardo e Lisa Giovagnoli si sono sposati solamente nel 2010, dopo 38 anni insieme. Le nozze il 4 novembre nella Sala Rossa del Campidoglio, dopo aver vissuto tre quarti della loro vita insieme e aver avuto non solamente un figlio, ma anche un nipote. Quel giorno Pappalardo disse: “Sono emozionantissimo, è il giorno più bello della mia vita, la conclusione di un sentimento totale di cui non potrei fare a meno”. Davanti a pochi intimi, i due si sono dunque scambiati la promessa di un amore eterno, che dura ancora oggi.