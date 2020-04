Lisa Hernandez choc su Instagram/ “Mi sento obesa, ‘sta m*rda di quarantena…”

Lisa Hernandez, modella, attrice hard e celebre al pubblico italiano per aver preso parte a una puntata dell’edizione numero 8 della trasmissione “Ciao Darwin”, trasmessa in replica lo scorso 4 aprile su Canale 5, ha scritto nella giornata odierna una frase choc su Instagram, che ha fatto subito preoccupare i suoi sostenitori. Non si tratta di un post pubblicato regolarmente nel suo profilo, bensì di una delle tante stories che si cancellano dopo ventiquattr’ore e che noi abbiamo immortalato con uno screenshot. In essa si vede il corpo scolpito della donna, con le costole in evidenza, corredato dalla didascalia: “Oggi zero cibo. Mi sento obesa, sono stufa di ‘sto gonfiore. Solo vedermi le costole mi fa stare bene”. E ancora: “‘Sta m*rda di quarantena mi sta rovinando e gonfiando da morire, mi vorrei fare 50 chilometri di corsa. Solo chi ha i miei disturbi può capirmi“. Ricordiamo che in passato, proprio a margine della puntata di “Ciao Darwin” che l’aveva vista indiscussa protagonista tra le fila delle Messaline, Lisa Hernandez dichiarò: “Ho vissuto momenti molto difficile e anche di depressione. Non mangiavo, non uscivo, ero sola, mi sentivo una perdente e mi davo la colpa di tutto”. Il terrore è che ora sia ripiombata in quel vortice.



