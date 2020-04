Lisa Hernandez, Messaline/ “Ho vissuto momenti molto difficile e anche di depressione” (Ciao Darwin)

E’ Lisa Hernandez una delle protagoniste della puntata di Ciao Darwin, in onda questa sera su Canale 5. A qualche fan del famoso programma il suo volto è certamente familiare, visto che la puntata in cui è presente non è altro che una replica della scorsa stagione. La modella è stata al centro di alcuni servizi bollenti per Playboy nel 2018, ma nel suo profilo Instagram si definisce anche una donna d’affari, oltre che ballerina e fitgirl. Bionda, occhi chiari e fisico molto sportivo: con le sue peculiarità la modella si mette in mostra in una puntata come sempre molto divertente ed infuocata. Infuocata perché Lisa Hernandez è anche una famosa attrice hard e nella puntata che mette a confronto le Messaline e le Giuliette, la simpatica musa ispiratrice del mitico Rocco Siffredi è pronta a scuotere la trasmissione. “Io lavoro col mio corpo – aveva raccontato l’appariscente modella in una vecchia intervista -, presto la mia carne come un prodotto ma la mia anima è intatta. È questa distinzione che mi ha permesso di non sentirmi più sporca, di non vergognarmi come facevo prima e di capire che merito anche io rispetto e amore”.

Lisa Hernandez alza il termometro a Ciao Darwin nella sfida tra Messaline vs le Giuliette

“Ho vissuto momenti molto difficile e anche di depressione. Non mangiavo, non uscivo, ero sola, mi sentivo una perdente e mi davo la colpa di tutto”, le parole di Lisa Hernandez. Sensazioni negative che questa sera a Ciao Darwin non traspariranno in alcun modo. Chi ha visto la puntata nella scorsa stagione infatti ricorderà di una Lisa Hernandez scatenata, insieme alle sue colleghe e compagne di squadra, nella sfida appassionante contro le Giuliette. Chissà se il ritorno, seppur in replica, a Ciao Darwin le donerà un po’ di smalto in ambito social. D’altra parte da un personaggio del suo calibro ci si aspetterebbero dei numeri ben più alti: nemmeno 45.000 fan su Instagram e appena 42 post pubblicati. Evidentemente Lisa Hernandez non è molto vicina al social delle foto, certo è che con la sfida di questa sera i suoi numeri potrebbero lievitare. Chi ha memoria lunga assicura una replica divertentissima e soprattutto bollente. Con Lisa Hernandez ovviamente protagonista.



© RIPRODUZIONE RISERVATA