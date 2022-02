Lisa Lelli, moglie Daniele Silvestri arrestata/ “Furto a Eataly e botte a vigilante”

È stata arrestata Lisa Lelli, moglie del cantante Daniele Silvestri. A dare la notizia è il Corriere della Sera, spiegando che il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto della donna di 42 anni e poi l’ha rimessa in libertà. Ma presto potrebbe finire a processo. La vicenda risale al primo pomeriggio di mercoledì scorso, quando l’attrice e moglie del cantautore è finita in manette dopo che un vigilante del ristorante e grande magazzino Eataly a Roma, in piazzale 12 Ottobre 1492 all’Ostiense, l’aveva sorpresa con oggetti nella borsa che erano stati rubati dagli scaffali.

Stando alla ricostruzione fornita dagli agenti del commissariato Colombo, citata dal quotidiano, Lisa Lelli avrebbe anche aggredito la guardia giurata, graffiandola e prendendola a calci mentre quest’ultima provava a farsi consegnare rossetti, trucchi e qualche bottiglia di vino che voleva provare a portare fuori da Eataly.

ARRESTATA LISA LELLI: DUE GUARDIE GIUTARE FERITE

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Colombo insieme alle volanti della polizia. Erano, dunque, le ore 14:30 circa di due giorni fa. Dai riscontri della polizia è emerso anche che la moglie di Daniele Silvestri avrebbe provato a opporre resistenza anche ai poliziotti dopo essere stata accompagnata negli uffici del commissariato Colombo, che si trova in via Percoto, alla Garbatella. Lisa Lelli, che in passato ha recitato in alcune fiction come “Donna detective”, già sabato scorso, secondo il Corriere della Sera, era stata protagonista di una vicenda simile, ma in quell’occasione era riuscita ad allontanarsi. Anche in virtù di ciò mercoledì scorso la moglie di Daniele Silvestri, che non ha alcun precedente di polizia, è stata riconosciuta dalle guardie giurate, due delle quali sono state medicate dal Cto della Garbatella e dimesse rispettivamente con 4 e 15 giorni di prognosi.

