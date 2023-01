Lisa Loring, morta ‘l’originale’ Mercoledì Addams/ Aveva 64 anni, stroncata da ictus

Lisa Loring, storica attrice che interpretò l’originale Mercoledì Addams, è morta nella giornata di oggi. Aveva solo 64 anni e stando a quanto riferito dall’edizione online del Corriere della Sera, sarebbe morta dopo essere stata colpita da un grave ictus. Lisa Loring era tornata in auge in questo periodo grazie alla serie tv Netflix di Tim Burton proprio con protagonista Mercoledì Addams, e purtroppo ci ha lasciati nelle scorse ore, così come confermato da una delle sue figlie, Vanessa Foumberg, che ha spiegato: «se n’è andata serenamente con entrambe le sue figlie che le tenevano la mano». Laurie Jacobson, amica della defunta, ha fornito dei dettagli ulteriori su Facebook, scrivendo: “È con grande tristezza che comunico la morte della nostra amica Lisa Loring”.

Roberto Perrone è morto a 65 anni/ Era giornalista e scrittore: firma del Corriere

“Quattro giorni fa – ha proseguito – aveva avuto un grave ictus, provocato dal fumo e dalla pressione alta. Era tenuta in vita dai macchinari da tre giorni. Ieri, la sua famiglia ha preso la difficile decisione di spegnerli e lei se n’è andata la scorsa notte. Nella cultura pop e nei nostri cuori sarà per sempre Mercoledì Addams”. Lisa Loring aveva recitato nel telefilm La Famiglia Addams andato in onda negli Stati Uniti per la prima volta fra il 1964 e il 1966, un prodotto in bianco e nero che era giunto anche in Italia, raccogliendo un grande successo fra grandi e piccini.

Ludovico Di Meo è morto: complicazioni alle coronarie/ Dalla Rai a San Marino Rtv

LISA LORING, MORTA MERCOLED’ ADDAMS: NEL MONDO DELLO SPETTACOLO FIN DA GIOVANISSIMA

Nata sulle isole Marshall nel 1958 da genitori che lavoravano nella marina americana, aveva vissuto alle Hawaii dopo di che si era trasferita in California, a Los Angeles, intraprendendo una precoce carriera nel mondo dello spettacolo. Fin da piccola, infatti, si era esibita sulle passerelle e nella recitazione, fino appunto ad ottenere il ruolo di Mercoledì Addams.

Adolescente era tornata a vestire i panni della giovane degli Addams nel film tv «Halloween con la famiglia Addams» del 1977. Negli anni ’80, invece, aveva svestito definitivamente i panni di Mercoledì per recitare nella soap opera As the world turns. Dopo quell’incarico aveva deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo e della recitazione, lavorando come responsabile delle pubbliche redazioni in una catena di hotel, impiego che ricopriva fino a prima di morire.

Tom Verlaine, com'è morto?/ Chitarrista e frontman dei Television era malato

© RIPRODUZIONE RISERVATA