Lisa Manosperti, chi è la finalista di The Voice Senior 2023/ La morte dell’amato figlio

Lisa Manosperti, finalista The Voice Senior 2023: quella scintilla scoccata con Loredana Bertè

C’è anche Lisa Manosperti tra i concorrenti finalisti di The Voice Senior 2023. La cantante e insegnante pugliese ha incantato Loredana Bertè con le sue doti eccezionali e con quel toccante omaggio a Mia Martini ha lasciato tutti a bocca aperta. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più sul conto della brillante Lisa Manosperti, classe 1959 di Bari che ha fatto della musica la sua passione principale. Già da molto giovane si iscrive Conservatorio Niccolò Piccinini di Bari e dopo anni di studio diventa insegnante di canto.

Il talento e l’impegno nel suo percorso di crescita, purtroppo, non la portano dove vorrebbe. Quindi la sua prima vera grande occasione arriva solo con The Voice Senior 2023. Meglio tardi che mai, in ogni caso: Lisa Manosperti ha rotto il ghiaccio con grande autorevolezza nel programma della Clerici, cantando Almeno tu nell’universo di Mia Martini. Così ha cominciato il percorso nella squadra di Loredana Bertè, sorella di Mimì, procedendo senza esitazioni fino all’appuntamento finale di questa sera, venerdì 3 marzo. Riuscirà a trionfare nella puntata più importante della stagione?

Lisa Manosperti, la perdita dell’amato figlio

Inevitabile la commozione di Loredana Bertè, quando ha visto Lisa Manosperti all’opera. Tra allieva e insegnante si è creato un feeling davvero speciale nel corso di queste settimane. Anche il pubblico ha gradito le performance di Lisa e c’è grande curiosità di capire se in questa puntata finale di The Voice Senior 2023 verrà premiata dai telespettatori. Per quanto riguarda la sua vita privata, non abbiamo molte informazioni. Sappiamo però, grazie alle sue parole, che ha vissuto un dramma profondo dopo la pandemia.

La cantante, infatti, ha dovuto fare i conti con la perdita dell’amato figlio. “Ci sono delle canzoni che mi toccano le corde, sapevo di rischiare, ma quando sono arrivata su quel palco ho pensato a cantare. Non ho visto Loredana girarsi, perché ero completamente dentro la canzone. Ma lei sa cos’è il dolore, e credo abbia avvertito quello che stavo provando in quel momento per la morte di mio figlio”, ha raccontato.

