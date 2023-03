Lisa Manosperti, chi è/ Seconda a The Voice Senior 2023: “Mi sento di aver vinto”

Lisa Manosperti, chi è: insegnante di canto, seconda a The Voice Senior 2023

Lisa Manosperti, seconda classificata a The Voice Senior 2023, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 6 marzo, di Oggi è un altro giorno. L’insegnante di canto, nata a Bitetto, aveva conquistato Loredana Bertè con la sua interpretazione di “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini, durante le Blind Audition. La Bertè ha voluto portarla fino alla finale, dove si è esibita con “La donna cannone” di Francesco De Gregori e poi con il suo cavallo di battaglia. A vincere però è stata Maria Teresa Reale, con il 34,19% dei voti, con “Oggi sono io” di Alex Britti. Lisa Manosperti ha ottenuto il 23,07% delle preferenze, davanti ad Alex Sure (23,04%) e Paolo Piluso (19,7%).

Flavia Prisco, chi è la moglie di Walter Veltroni/ Le figlie Martina e Vittoria e...

Al termine del talent show, Lisa ha voluto ringraziare fan e amici con un messaggio sui social: “Grazie a tutti per il vostro sostegno, sono felicissima! Arrivare in finalissima era quello che ho sperato, perché i miei compagni di avventura erano fortissimi e non mi è sembrato vero essere tra i quattro super finalisti, per altro seconda al televoto finale! Dite ciò che volete, ma io mi sento di aver vinto”.

Don Bruno Maggioni, chi è il "prete canterino"/ "Amore, speranza e gioia"

Lisa Manosperti: il legame con Loredana Bertè

Lisa Manosperti ha voluto anche ringraziare la sua coach: “Un grazie speciale voglio farlo a Loredana Bertè che mi ha voluto nel suo team e mi ha detto cose bellissime. Grazie di cuore a tutti voi!”. Durante le Blind Audition, Lisa Manosperti aveva fatto girare tutti i giudici, per prima Loredana Bertè. “Noi di solito, quando qualcuno canta Mia Martini non ci giriamo, per rispetto a Loredana. E lei spesso non si volta: se si è girata vuol dire che sei tanta roba”, ha detto Gigi D’Alessio, invitandola a scegliere il suo team. Ma la concorrente ha scelto di entrare nel team della Bertè: “Ho scelto questa canzone perché dentro di me c’è un dolore grande che mi porto dietro e che metto nel canto. Grazie Gigi, ma scelgo Loredana”. Immediata la sintonia con la Bertè: “Divideremo insieme questo dolore perché io lo porto ancora, sempre, ogni minuto, tutti i giorni”.

LEGGI ANCHE:

Enrico Brignano, chi è il marito di Flora Canto/ Il matrimonio e due splendidi figli

© RIPRODUZIONE RISERVATA