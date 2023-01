Lisa Marie Presley e Michael Jackson, perché si sono lasciati?/ Divorzio nel 1996 e…

Lisa Marie Presley e Michael Jackson: la loro storia d’amore

È delle ultime ore la dolorosa notizia della morte di Lisa Marie Presley, unica figlia del grande Elvis. Dal padre aveva ereditato la passione per la musica diventando affermata cantante solista, ma la sua vita è stata sotto i riflettori anche per le sue relazioni amorose. Una delle più celebri è quella con il re del pop Michael Jackson, con il quale si è sposata nel 1994. La coppia si era incontrata per la prima volta nel 1975, quando la Presley, che allora aveva solo 7 anni, assistette ad un concerto della popstar a Las Vegas.

Il loro rapporto di amicizia si sarebbe consolidato a partire dal 1992, due anni prima del matrimonio. Nel 1995, poi, Michael Jackson la volle nel videoclip del suo brano di successo You are not alone, un video che fece scalpore soprattutto per le scene di nudo. Tuttavia, in quegli anni, il cantante ha dovuto fare i conti con le accuse di molestie su minori e volle ricevere dalla sua Lisa Marie il necessario supporto emotivo. “Credevo che non avesse fatto niente di male, e che fosse stato accusato ingiustamente e, sì, ho iniziato a innamorarmi di lui. Volevo salvarlo. Sentivo di poterlo fare” aveva rivelato la Presley a riguardo.

Perché Lisa Marie Presley e Michael Jackson si sono lasciati

La storia d’amore tra Lisa Marie Presley e Michael Jackson è naufragata nel 1996, quando la figlia di Elvis ha chiesto il divorzio, stando a quanto si apprende, per differenze inconciliabili. Tuttavia emerse un retroscena rivelato dalla storica truccatrice di Michael Jackson, Karen Faye, secondo cui la popstar aveva inizialmente pianificato il divorzio, ma aveva desistito dopo che la Presley l’aveva implorato di non farlo. Tuttavia, il giorno seguente, Jackson scoprì che la stessa moglie aveva chiesto il divorzio.

Nonostante la fine del loro matrimonio, Lisa Marie Presley e Michael Jackson sono sempre stati uniti da un filo indissolubile. Avevano infatti più volte tentato di riconciliarsi, a dimostrazione del profondo affetto che li legava, e anche la stessa Presley è stata sempre al fianco della popstar sino ai suoi ultimi giorni di vita.

