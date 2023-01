Lisa Marie Presley ricoverata d’urgenza per arresto cardiaco/ La figlia di Elvis…

Lisa Marie Presley , figlia di Elvis Presley , è stata ricoverata d’urgenza in un ospedale della California a causa di un arresto cardiaco. Il malore ha colpito la cantautrice nella mattinata di giovedì nella sua abitazione di Calabasas , nella contea di Los Angeles. Come spiega il sito gossip americano TMZ, la donna sarebbe stata soccorsa immediatamente e grazie alla rianimazione degli operatori sanitari, il suo cuore avrebbe ripreso a battere. È stata comunque ricoverata d’urgenza e saranno necessari ulteriori accertamenti per valutare le reali condizioni di salute .

Solo pochi giorni fa la cantautrice ha partecipato alla cerimonia dei Golden Globes con sua madre Priscilla. La salute della Presley ha messo in forte apprensione la famiglia e le figlie: ha due gemelle, Harper e Finley e l’attrice e modella Riley Keough nota soprattutto per il ruolo in “The Girlfriend Experience” del 2016. Il quarto figlio, Benjamin, è morto suicida nel luglio 2020 a soli 27 anni.

Masterchef Italia 12, 5a puntata/ Eliminati e diretta: Francesca fuori per una crêpe!

Lisa Marie Presley, pochi giorni fa ai Golden Globes

Durante la cerimonia dei Golden Globes, dove Lisa Marie Presley ha partecipato insieme alla madre, la cantante ha visto trionfare Austin Butler per la sua interpretazione del padre nel film “Elvis”. Durante il discorso di ringraziamento, l’attore ha reso omaggio a Priscilla e alla figlia del Re: “Alla famiglia Presley voglio dire grazie, per avermi aperto i vostri cuori, i vostri ricordi, la vostra casa. Lisa Marie e Priscilla, vi amerò per sempre”. Un omaggio a pochi giorni dal malore che ha messo in forte apprensione tutto il mondo della musica e in particolare modo la famiglia Elvis.

CHE DIO CI AIUTI 7/Diretta e anticipazioni 1a puntata: Luisa ha tentato il suicidio?

Lisa Marie ha gestito la Elvis Presley Enterprises fino al 2005, quando ha ceduto l’attività. Detiene però il 15% delle azioni. È proprietaria inoltre della Authentic Brands Group, con sede a New York: è un’azienda che gestisce tutti i diritti d’autore e d’immagine di Elvis Presley, e di svariate altre star americane. Sua inoltre la proprietà di Graceland, la tenuta di Elvis a Memphis.