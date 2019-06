Lisa Martinek, morta attrice tedesca/ Fatale malore durante vacanza all’Isola d’Elba

È morta Lisa Martinek, attrice tedesca sposata in seconde nozze con il regista italo-tedesco Giulio Ricciarelli. Il decesso è avvenuto venerdì, come confermato dall’avvocato di famiglia Christian Schertz al Berliner Kourier. La donna, 47 anni, stava trascorrendo una vacanza all’Isola d’Elba quando è stata improvvisamente colta da un malore. C’è stato il disperato trasferimento all’ospedale di Grosseto, nella speranza di salvarla, poi le lacrime. Lisa Martinek, nata Wittich (ma aveva deciso di mantenere il cognome del primo marito), è deceduta all’ospedale Misericordia di Grosseto. Nel pomeriggio di venerdì era a Marciana Marina. Il malore l’ha colta mentre stava facendo il bagno al largo di Sant’Andrea. Come riportato da La Nazione, è stato il marito ad accorgersi di quello che stava succedendo e a soccorrerla per primo. Una volta lanciato l’allarme, è corso con la sua imbarcazione fino al porto dove Lisa Martinek è stata presa in carico dal 118 e poi trasportata in elisoccorso a Grosseto.

LISA MARTINEK MORTA: MALORE ALL’ISOLA D’ELBA

Lisa Martinek era un’attrice molto nota in Germania, soprattutto per i suoi ruoli nelle serie tv, ma il suo volto è conosciuto anche in Italia, dove sono stati trasmessi nei mesi scorsi dalla Rai “Amore e tacchi alti” e “I perfetti imperfetti”. La donna lascia tre figli di età compresa tra i 4 e gli 8 anni. Si divideva tra Monaco di Baviera e Berlino. Quando si è diffusa la notizia della sua morte, i fan hanno cominciato a pubblicare messaggi di cordoglio sui social. Dopo l’esordio cinematografico in “Schulz & Schulz II – Tutti gli inizi sono difficili”, l’attrice nel 1991 prosegue gli studi all’Università della musica e del teatro di Amburgo, poi cominciò a calcare i teatri più importanti della Germania. Negli ultimi anni era passata al mondo delle serie tv, grazie alle quali è diventata famosa al grande pubblico. Ma non ha mai tralasciato l’impegno nel sociale: era infatti ambasciatrice della Fondazione Airway.

