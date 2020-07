Lisa Marzoli/ “Maurizio Costanzo ‘un mecenate’, mia mamma è stata severa ma dolce”

La conduttrice e giornalista Lisa Marzoli, si è raccontata a “C’è Tempo Per…”, programma di Rai Uno in onda tutte le mattine da lunedì a venerdì, condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Le prime parole sono state per Maurizio Costanzo, che è stato un po’ lo scopritore della stessa Lisa, e che ha recentemente condotto un programma tv proprio con la Marzoli: “Maurizio è molto tenero verso gli artisti e i giornalisti che iniziano questo lavoro – spiega – penso che sia come un mecenate del ‘400, ama contornarsi di giovani che si approcciano a questo mondo. Poi è un caricatore naturale di energia, sa caricarti positivamente, è proprio una sua caratteristica, dobbiamo ringraziarlo per la pazienza e la tenerezza nei nostri confronti”. Altro collega di Lisa è stato Beppe Convertini, con i due che hanno condotto l’edizione 2019 de “La Vita in Diretta – Estate”: “Samo stati benissimo insieme – ha aggiunto Marzoli – tre mesi in cui è nata anche una grande amicizia, lavoravamo sette ore, è stato un frullatore, ci siamo occupati anche di politica e siamo stati i primi, è stata una bell’avventura, ci siamo spalleggiati e siamo stati complici, tante tensioni e responsabilità ma siamo stati molto bene”.

LISA MARZOLI: “MIA MAMMA SEVERA MA ANCHE DOLCE”

Lisa Marzoli aveva parlato de “La Vita in Diretta – Estate” anche in una recente intervista in cui aveva spiegato: “Ci siamo focalizzati soprattutto sulla denuncia sociale: le persone sono arrabbiate e stanche dei soprusi. Il mio obiettivo è battermi per gli asili nido aziendali e per la pratica delle dimissioni in bianco che ha colpito anche mia madre mentre era incinta di me”. In collegamento anche la mamma di Lisa, la signora Ornella, assieme alle nipotine: “Io sono stata più tenera come nonna, come mamma sono stata un po’ severa. Sono sposata da 42 anni, il segreto per far durare così tanto il matrimonio è tanta pazienza”. La Marzoli aggiunge: “E’ stata davvero una madre eccezionale, è stata severa per quanto riguarda la scuola ma è stata anche molto dolce. Lei è sempre disponibile, spesso le bimbe stanno con lei”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA