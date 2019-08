LISA PRESLEY, EX MOGLIE DI MICHAEL JACKSON/ Rivelazioni choc: “a letto era una bomba”

Non c’è pace per Michael Jackson. Il re del Pop, scomparso oramai dieci anni fa, continua ad essere al centro della cronaca e del gossip per via delle accuse sui presunti abusi sessuali su alcuni ragazzi. Dopo il documentario – choc “Leaving Neverland“, questa volta a lanciare nuova benzina sul fuoco è Lisa Presley, la ex moglie del cantante che al giornale americano New York Post ha rivelato che ha siglato un contratto milionario con la casa editrice Gallery Books per la pubblicazione di un libro dedicato all’ex marito. Fin qui nulla di strano, se non fosse per alcune precisazioni fatta dalla figlia del celebre Elvis Presley. Lisa, infatti, avrebbe dichiarato di essere pronta a pubblicare in questo libro delle nuove scioccanti rivelazioni mai dette prima sul suo matrimonio con il Re del Pop. Di cosa si tratterà?

Lisa Presley e Michael Jackson matrimonio: due anni d’amore

Michael Jackson e Lisa Presley sono stati sposati solo due anni. Il matrimonio è stato celebrato il 26 maggio del 1994 a Santo Domingo, ma due anni dopo, nell’agosto del 1996, la coppia ha deciso di lasciarsi. Un’unione conclusasi nel giro di due anni a detta di molti per la morbosa curiosità generata dai media che ha seguito la coppia ovunque. Per la stampa, infatti, il matrimonio era solo una grande farsa, ma sta di fatto che Lisa Presley e Michael Jackson non hanno retto al clamore mediatico decidendo così di comune accordo di lasciarsi con tanto di divorzio. Al di là di quello scritto o pensato dalla stampa, Lisa e Michael si sono amati davvero. A confermarlo più volte è stata la figlia di Elvis che parlando delll’ex marito ha detto di ricordare ancora oggi: “lo sguardo. I suoi occhi sempre fissi su di me, sempre intensi. A volte infuocati, a volte dolcissimi, ma sempre fissi su di me. Mi faceva sentire così unica e speciale. Non l’ho più ritrovato in un uomo. Lui era il Re. In tutto”.

Lisa Presley: “Michael Jackson a letto era una bomba”

Non solo, Lisa Presley si è lasciata andare anche ad una serie di commenti piccanti sulle prestazioni sessuali di Michael Jackson. Parole che hanno smentito ancora una volta l’avversione da parte del Re del Pop verso il sesso femminile, la sua finta verginità piazzata in prima pagina sui giornali fino alle accuse di pedofilia. “I preliminari? Il tempo necessario a renderci insaziabili l’uno all’altro” – così parlava Lisa anni fa durante un’intervista sul rapporto con l’ex marito. “Un’attrazione sconvolgente” – precisa, lasciandosi poi andare a commenti hot – “sesso per ore, selvaggio. Il migliore della mia vita. Lui era il Re. In tutto. Mi inebriava. Un perfezionista sul palco, e anche a letto”. Dichiarazioni che hanno fatto sicuramente discutere, ma che hanno rimandato al mittente le tantissime accuse che Michael ha dovuto subire per tantissimi anni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA