Lisa Rogers, moglie Mark Bezos/ Condividono il lavoro e quattro figli

Lisa Rogers è la moglie di Mark Bezos, fratello di Jeff Bezos nonché suo socio in affari per quanto riguarda la missione Blue Origin in programma oggi alle 15 (ora italiana). Lei e Mark si sono conosciuti a Scarsdale, nello Stato di New York, dove Bezos si trasferì dopo il college (la nostra università). La data del matrimonio non è nota: probabilmente, però, i due si sono sposati circa dieci anni fa, e da allora hanno avuto quattro figli, due maschi e due femmine.

Lisa Rogers è una delle direttrici della Bezos Family Foundation

Di Lisa Rogers si sa che è nata nel 1967, un anno prima di Mark, e che festeggia il suo compleanno esattamente il 21 gennaio. È conosciuta soprattutto per essere la moglie di Bezos, pur avendo un ruolo nella direzione della Bezos Family Foudation. In gioventù ha frequentato la Scarsdale Senior High School, per poi laurearsi presso l’Università del Michigan. In seguito si è iscritta all’Add/Adhd Coach Academy e all’Institute of Integrative Nutrition. I loro quattro figli si chiamano Ellie, Mia, Owen e Drew.

Lisa Rogers e la sua vita al fianco di Mark Bezos

Oltre a occuparsi attivamente di business con il fratello Jeff, Mark Bezos è anche un pompiere volontario. Il suo lavoro nel dipartimento dei vigili del fuoco di Scarsdale lo porta spesso a rischiare la vita, con buona pace dei suoi figli e di sua moglie Lisa Rogers. Al di là del pericolo, però, Mark trova questo impiego molto gratificante. Così ricorda il suo primo incendio nel 2005, in cui il capitano gli diede un incarico apparentemente banale, ma per cui era comunque richiesta una buona dose di coraggio: “Ero il secondo volontario sul posto, così che c’era una probabilità molto alta di entrare”, ha raccontato Mark durante una conferenza Ted del 2011. “Era notte fonda e una donna era fuori casa, in pigiama, scalza, mentre la sua casa bruciava. Il capitano mi ha chiesto di entrare e prendere un paio di scarpe. Lo so, non sono un eroe, ma sapete cosa ho imparato? Tutto ha una sua importanza. Vi dico una cosa: non aspettate. Non aspettate di guadagnare il primo milione per fare la differenza nella vita di qualcuno”.

