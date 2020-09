Lisa Vanzina contro il cognato Enrico: “Vergogna”/ Il film Lockdown all’italiana…

Lockdown all’italiana è il nuovo film di Enrico Vanzina che arriverà nei cinema italiani dal 15 ottobre. Attori principali della pellicola sono Ezio Greggio, Ricky Memphis, Paola Minaccioni e Martina Stella. Il film racconta la vita di due coppie, ormai scoppiate, costrette a restare insieme a causa del lockdown. Una trama che non piace a Lisa Vanzina, vedova di Carlo e cognata di Enrico la quale, come fanno sapere Dagospia e Il Giornale, avrebbe bocciato su tutta la linea il film non condividendo l’idea di realizzare una pellicola definita “una commedia all’italiana” su un periodo così delicato affrontato dagli italiani. La vedova di Carlo Vanzina avrebbe così criticato il film con un lungo post su Instagram con cui ha espresso il proprio punto di vista.

LISA VANZINA CONTRO IL FILM LOCKDOWN ALL’ITALIANA

Lisa Vanzina critica il film Lockdown all’italiana che arriverà al cinema solo tra meno di un mese. La vedova di Carlo Vanzina si è espressa così sulla scelta del cognato Enrico di realizzare una commedia sul lockdown: “Questa è un altra VERGOGNA di questo paese che distribuisce uno schifo del genere. Approfittarsi di un periodo storico drammatico che ha causato e continua a causare morti, famiglie senza più affetto, persone senza più un lavoro, il moltiplicarsi in fila alla Caritas per un pasto non ha ragione di esser visto ma disprezzato nel suo intento di cavalcare non solo la morte di mio marito per farsi pubblicità ma il dolore di milioni di persone travolte da un dramma epocale. VERGOGNA!!”, ha scritto su Instagram come fanno sapere Dagospia e Il Giornale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA