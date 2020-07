LISA/ Video duetto “Ci vorrebbe il mare” e “Cercami” con Marco Masini (Ora o mai più)

Assoluta protagonista della prima edizione di Ora o mai più è certamente Lisa, pseudonimo di Annalisa Panetta, cantante che nel 1998 conquistò il pubblico italiano con “Sempre“, brano classificatosi secondo al Festival di Sanremo di quell’anno per quanto riguarda la categoria Giovani e terzo tra i big. Un doppio piazzamento di tutto rispetto per la cantante, ma che forse non racconta del successo di un brano che a distanza di anni viene probabilmente ricordato anche più di quelli che gli arrivarono davanti. Fatto sta che nello show di Amadeus, in onda in replica per queste domeniche estive in un pomeriggio di Rai Uno orfano di Mara Venier e della sua Domenica In, Lisa si è presa tutte le soddisfazioni che il suo talento musicale merita. Che Ora o mai più fosse il palcoscenico ideale, d’altronde, lo si è compreso fin dalla prima puntata, quando il duetto con il coach Marco Masini sulle note di “T’innamorerai” le è valso il primo posto.

LISA A ORA O MAI PIU’ NELLA SECONDA PUNTATA

Nella seconda puntata di Ora o mai più, quella in onda oggi, domenica 19 luglio 2020, Lisa si è esibita prima in coppia con il maestro Marco Masini poi rivisitando una cover. Il brano oggetto del duetto è stato “Ci vorrebbe il mare” di Marco Masini, mentre la cover che ha visto anche un cameo del coach è stata “Cercami” di Renato Zero. Due scelte non banali per Lisa, che grazie a queste assegnazioni ha dato prova di saper alternare la sua indiscutibile abilità vocale ad una verve da grande interprete. Per capire quanto convincente sia stata la cover oggetto della gara basti un dato: Lisa è stata la più votata dalla giuria di coach (spicca il 9 assegnatole dal maestro Michele Zarrillo), ma anche dal pubblico in sala, che ha assegnato il punteggio più alto a lei, Alessandro Canino e Massimo Di Cataldo pari merito. Risultato? Vittoria della puntata per la seconda settimana di fila per Lisa.





