Lisa Vittozzi: “Sin da ragazzina puntavo a vincere la Coppa del Mondo”/ “Ora sogno l’oro olimpico!”

Lisa Vittozzi, la voglia di rivalsa dopo i momenti di ‘buio’: “Ho sempre saputo che sarei tornata…”

L’italia sportiva può gioire per un altro successo che porta in alto la nostra bandiera nel settore agonistico internazionale. Lisa Vittozzi è riuscita a conquistare la Coppa del Mondo di biathlon in Canada; un successo agognato da tempo e che arriva dopo anni difficili ma che per l’atleta azzurra non hanno smorzato ambizioni e voglia di rivalsa. “Se ho mai pensato di non farcela? Nonostante abbia vissuto un periodo non facile negli anni a ridosso del Covid ho sempre saputo che sarei tornata ad essere quella che ero”.

Lisa Vittozzi – reduce dalla vittoria della Coppa del Mondo di biathlon in Canada – si è concessa un’ampia intervista per il Corriere della Sera, spiegando non solo i segreti del suo successo ma soprattutto come sia riuscita a trovare la forza di superare gli ostacoli che il cammino agonistico le ha presentato. “In quei momenti mi ha aiutata la consapevolezza del mio livello e questa convinzione mi ha dato la forza necessaria per superare ogni ostacolo. Quando è nata questa convinzione? Confesso che sin da ragazzina puntavo a vincere la Coppa del Mondo; ho iniziato con lo sci di fondo a Sappada, gareggiato in Friuli e poi mi sono avvicinata al biathlon a Piani di Luzza”.

Lisa Vittozzi, dopo la Coppa del Mondo l’obiettivo sono le Olimpiadi del 2026

Lisa Vittozzi si è poi espressa a proposito del tiro con la carabina, disciplina che l’ha sempre vista primeggiare in termini di risultati e percentuali. “ A parte i due anni di follia, ho sempre avuto percentuali molto alte, un talento che ho sempre avuto sin da piccola ma poi ti rendi conto che il talento non basta e devi fare qualcosa in più…”. L’atleta azzurra ha poi aggiunto: “Avevo bisogno di una figura che mi aiutasse a capire il mio stato d’animo e superare le difficoltà incontrate. Di certo il biathlon è uno sport particolarmente complesso”.

Verso la conclusione dell’intervista per il Corriere della Sera, Lisa Vittozzi – ancora euforica per la vittoria nella Coppa del Mondo di biathlon – ha raccontato: “Una frase che ripeto per trovare la concentrazione? Principalmente mi dico ‘qui e ora’, pensare al presente e non a quello che succederà. Mi focalizzo sul momento, su quello che sto facendo e questo mi aiuta ad essere presente”. Nonostante il recente successo, l’atleta azzurra è già proiettata alle prossime competizioni e ambizioni: “La stagione è finita, abbiamo solo i campionati italiani ad Anterselva poi inizierò la preparazione per la prossima stagione corsa, camminata, bicicletta, skyroll e carabina. Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026? L’oro olimpico è l’obiettivo”.











