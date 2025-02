Significato e testo L’isola che non c’è di Edoardo Bennato

Il noto cantautore originario di Napoli questa sera si prenderà la scena su Rai1 con lo speciale concerto e documentario Sono solo canzonette, annunciato già nei giorni del Festival di Sanremo da Carlo Conti e giunto finalmente al momento della messa in onda. E non mancheranno ovviamente le esibizioni di Edoardo Bennato sui suoi brani più celebri, come L’isola che non c’è, brano iconico e che nasconde un significato anche molto importante, valido sia per i bambini che per gli adulti.

Nel pezzo L’Isola che non c’è, Edoardo Bennato gioca con i sogni e ci ricorda quanto sia importante guardare la vita con uno sguardo incantato, “Seconda stella a destra questo è il cammino e poi dritti fino al mattino” si legge in uno dei passaggi chiave della canzone dell’artista campano, capace di scavallare le generazioni e guadagnarsi un posto nei cuori di tutti.

Testo L’isola che non c’è, la canzone di Edoardo Bennato

Questo è il testo de L’Isola che non c’è di Edoardo Bennato, il noto artista campano pronto a ricordare uno dei suoi più grandi successi nel docufilm Sono solo canzonette. Tanti passaggi chiave in una terra senza santi e senza eroi, come cantato dal noto cantautore.

Seconda stella a destra

Questo è il cammino

E poi dritto, fino al mattino

Poi la strada la trovi da te

Porta all’isola che non c’è

Forse questo ti sembrerà strano

Ma la ragione ti ha un po’ preso la mano

Ed ora sei quasi convinto che

Non può esistere un’isola che non c’è

E a pensarci, che pazzia

È una favola, è solo fantasia

E chi è saggio, chi è maturo lo sa

Non può esistere nella realtà

Son d’accordo con voi

Non esiste una terra

Dove non ci son santi né eroi

E se non ci son ladri

Se non c’è mai la guerra

Forse è proprio l’isola

Che non c’è, che non c’è

E non è un’invenzione

E neanche un gioco di parole

Se ci credi ti basta perché

Poi la strada la trovi da te

Son d’accordo con voi

Niente ladri né gendarmi

Ma che razza di isola è?

