L’Isola De Famosi come il GF Vip? “Ilary Blasi preoccupata”/ Addio trash per la nuova linea di Mediaset?

L’Isola dei Famosi come il Grande Fratello Vip? La ‘nuova linea’ di Mediaset

Da questa settimana il Grande Fratello Vip ha vissuto una vera e propria rivoluzione. Alfonso Signorini ha parlato di ‘nuova linea’ adottata dalla produzione in seguito a quella che sarebbe stata una sfuriata di Pier Silvio Berlusconi di fronte ad atteggiamenti e linguaggio dei concorrenti ritenuti fuori luogo e, in alcuni casi, addirittura volgari o aggressivi.

Il Grande Fratello, da quel momento, non tollera più l’uso di parolacce, di volgarità ma anche di un abbigliamento troppo scollati o comunque poco elegante. Una linea dura che ha portato d’altronde subito ad una squalifica: quella di Edoardo Donnamaria. Di fronte a questa nuova linea adottata da Mediaset, parte che Ilary Blasi sia molto preoccupata.

Ilary Blasi ‘preoccupata’ per la nuova linea di Mediaset

La Blasi si prepara infatti a prendere il posto di Alfonso Signorini con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, dove di certo abbigliamento e atteggiamento dei concorrenti possono facilmente cadere nell’inadeguato. Cosa alla quale la conduttrice sarebbe tuttavia contraria, volendo mantenere il consueto mood della trasmissione.

A svelarlo è Dagospia, che scrive: “Con questa ‘nuova linea’ cosa succederà all’Isola dei Famosi, il reality che in quanto a trash li batte tutti? Sarà cambiato il titolo in L’Isola delle Vergini (e dei Vergini)? Pare che anche Ilary Blasi che, diciamolo, nel linguaggio proprio raffinata non è, sia preoccupata. La immaginiamo dire: ‘Ma che è sta linea?’. A benedire il tutto sarà l’ex Suor Cristina, nel cast del programma”.

