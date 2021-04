L’Isola dei famosi 2021 non va in onda, perché?/ Spazio all’esordio di Supervivientes

Questa sera, giovedì 8 aprile, L’Isola dei Famosi 2021 non andrà in onda, saltando così il consueto doppio appuntamento settimanale. Ilary Blasi, durante la settima puntata in onda lunedì 5 aprile, ha spiegato che l’appuntamento previsto per questa sera salta per lasciare spazio al debutto di “Supervivientes”, la versione spagnola de “L’Isola dei Famosi”, che andrà in onda su Telecinco. “Questo giovedì non andremo in onda perché lasceremo spazio all’esordio dei nostri cugini spagnoli con la loro Isola che si chiama Supervivientes, in onda su Telecinco. Per ragioni logistiche, perché avranno barche ed elicotteri, abbiamo preferito non andare in onda”, ha spiegato la conduttrice. Il reality spagnolo, infatti, condivide con quello italiano la location in Honduras. La prossima puntata dell’Isola dei famosi 2021 andrà quindi in onda lunedì 12 aprile, in prima serata su Canale 5.

Isola dei famosi 2021 non va in onda oggi, 8 aprile: ecco perché

Dalla prossima settimana l’Isola dei famosi 2021 torna con il consueto doppio appuntamento, il lunedì e il giovedì in prima serata su Canale 5. Il reality show condotto da Ilary Blasi cede il posto, solo per una sera, a “Supervivientes” per ragioni principalmente logistiche. Molto probabilmente è per questo motivo che nella puntata di lunedì 5 aprile sono stati eliminati due naufraghi invece che uno solo. Ricordiamo che la ventesima edizione di “Supervivientes” sarà molto italiana: tra i concorrenti, infatti, ci saranno anche Valeria Marini e Gianmarco Onestini, che, dopo un Grande Fratello 16 non memorabile, ha trovato il successo in Spagna. Il fratello di Luca Onestini (ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip) ha partecipato al Gran Hermano Vip 7 e ha vinto lo spin-off El tiempo del discuento (nel format gli ex concorrenti del reality possono risolvere le loro divergenze).

