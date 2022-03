L’isola dei Famosi 2022, componente Cugini di Campagna positivo al Covid?/ Salta la partecipazione se…

Primo caso di positività al covid nel cast del reality “L’isola dei Famosi 2022”. E’ stata l’influencer Deianira Marzano a rivelarlo nelle storie su Instagram. Si tratterebbe di Silvano Michetti, componente dei Cugini di Campagna. Il musicista non sarebbe stato presente al servizio fotografico che è stato realizzato proprio nella giornata odierna a Milano. Deianira ha fatto sapere: “Oggi è proprio una giornata di gossip che riguarda l’Isola dei Famosi. Ci sono stati i servizi fotografici di tutti i concorrenti e Silvano Michetti, uno dei Cugini di Campagna ha il Covid e quindi non ha potuto partecipare”. In molti si interrogano ora sulla partecipazione o meno di Silvano Michetti al reality. “L’Isola dei Famosi 2022” è in partenza il 21 marzo e probabilmente per quella data il musicista si sarà negativizzato.

Se supererà il Covid in tempo Michetti avrà modo di entrare in gioco insieme al resto del gruppo, altrimenti lo farà più avanti. Va precisato che prenderà parte come gruppo I Cugini di campagna e non come singolo concorrente. Quest’anno l’Honduras non accoglierà solo i singoli naufraghi. Ci saranno infatti anche delle coppie. Per quanto riguarda gli opinionisti che in studio affiancheranno Ilary Blasi, ci saranno Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Ad aiutare i concorrenti direttamente in Honduras ci penserà, invece, Alvin nel ruolo di inviato.

“L’isola dei Famosi 2022” è in partenza e il cast è definito. Stando a quanto spifferato dal giornalista Gabriele Parpiglia a Casa Chi gli autori del programma avrebbero incontrato dei problemi con gli opinionisti. All’ultimo stava per saltare a quanto pare l’accordo con Vladimir Luxuria affiancata da Nicola Savino. Nelle scorse ore, Iva Zanicchi ha rilasciato un’interessante intervista a SuperGuida TV. La cantante ha rivelato che già sapeva in anticipo che quest’anno non avrebbe preso parte al reality come opinionista. Poi ha benedetto sia Nicola Savino che Vladimir Luxuria: “Una scelta azzeccata. Nicola è un uomo intelligente e Vladimir è perfetta in questo ruolo”. Iva ha infatti ammesso che lo scorso anno gli opinionisti non erano molto amalgamati. Sembra che fossero però stati vagliati altri nomi per ricoprire questo ruolo, da Amanda Lear a Soleil Sorge, concorrente del Grande Fratello Vip. Le trattative però non sarebbero andate a buon fine.

Per quanto riguarda l’inviato sembra invece certo il ritorno di Alvin in Honduras. In realtà si è parlato a lungo di Massimiliano Rosolino ma la produzione ha optato per il conduttore radiofonico. Probabilmente l’esperienza dello scorso anno di Rosolino non è apparsa molto convincente. Niente da fare per Alvise Rigo: il modello di Ballando con le Stelle aveva sostenuto un buon provino ma alla fine gli autori hanno optato per l’usato sicuro.



