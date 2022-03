L’Isola dei Famosi 2022 concorrenti: chi sono?/ Rumors cast: Nicole Daza, Cicciolina…

La prossima edizione de “L’Isola dei Famosi” sta per partire. Il reality prenderà il via il 21 marzo su Canale 5 e in questi giorni stanno circolando indiscrezioni in merito al cast che – in base a quanto trapelato finora – avrà due formazioni: coppie contro concorrenti singoli. La produzione per il momento non ha ufficializzato nulla, ma sono usciti alcuni nomi. Nel cast dell’Isola dei Famosi delle coppie troveremo Lory Del Santo col fidanzato Marco Cucolo; Guendalina Tavassi col fratello Edoardo; Clemente Russo con la moglie Laura; Carmen Di Pietro col figlio Alessandro; Jeremias Rodriguez col padre Gustavo e due componenti del gruppo I Cugini di Campagna. Nel cast dei concorrenti che gareggeranno singolarmente dovrebbero esserci Ilona Staller, Floriana Secondi, Roberta Morise, Gianluca Tornese, Nicole Daza, Nicolas Vaporidis, Ilaria Galassi e Matilde Brandi.

Gli autori avrebbero voluto arruolare anche Alex Nuccetelli, peccato che la sua partecipazione sia saltata. Tutta colpa dell’affaire “Totti-Ilary”? Il pr e bodybuilder è stato indicato infatti come colui che avrebbe presentato a Francesco Totti la bionda Noemi, ovvero la 34enne additata come nuova presunta fiamma dell’ex capitano giallorosso. Proprio Nuccetelli aveva rivelato: “Dopo due, tre giorni ho iniziato a vedere nel web che impazzava la notizia che ero nel cast insieme ad altri 13/14 nomi che sono tutti ufficiali. Non è stato scartato nessuno al di fuori di me. La notizia è arrivata pochi giorni fa, dopo una riunione che è stata fatta martedì 9, probabilmente perché mi interfacciavo troppo con la vita della conduttrice, magari qualcuno poteva additarla di una collusione tra noi, oppure sarebbe uscito l’argomento”.

“Isola dei famosi”: Vladimir Luxuria e Nicola Savino opinionisti

A L’Isola dei Famosi intanto ci sarà un cambio di opinionisti. In questa edizione al posto del terzetto composto da Zorzi-Zanicchi-Lamborghini vedremo Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Savino aveva presentato proprio un’edizione del reality con Vladimir, che ricopriva il ruolo di inviata. Stando alle altre indiscrezioni, sembrerebbe che il candidato a sostituire Massimiliano Rosolino come inviato sarà Alvise Rigo, reduce dal successo di “Ballando con le Stelle”. Il modello non ha ancora firmato, ma come scrivono sul portale televisivo TvBlog “al momento è il nome che sta battendo tutte le altre candidature”.

Intanto è già polemica per il gesto di Jeremias Rodriguez, che ha voluto regalare a Ilary Blasi capi di abbigliamento firmati dai fratelli Rodriguez, che hanno lanciato la loro linea Hinnominate. Jeremias dovrebbe essere nel cast della prossima edizione del reality “L’Isola dei Famosi” e in molti hanno visto in questo gesto un conflitto di interessi. Nel dettaglio le ha spedito una felpa del suo nuovo brand di moda. Considerando che fra due settimane Jeremias ed Ilary collaboreranno per L’Isola dei Famosi, il regalo ha fatto discutere.



