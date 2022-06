L’isola dei famosi 2022, nuovi ritiri prima della finale?/ “Gennaro finisce sott’attacco e Marco sta male…”

L’isola dei famosi 2022, grandi sorprese per la nuova puntata

A poche ore dalla messa in onda de L’isola dei famosi 2022, attesa per la prima serata di questo lunedì 6 giugno 2022 si preannunciano grandi novità nel gioco di Canale 5 per il grande pubblico del piccolo schermo. Così come rende noto la pagina Instagram de L’isola dei famosi, in particolare, nella nuova puntata del reality si assisterà allo sbarco delle new entries Soleil Sorge e Vera Gemma. Per la quota ospiti in studio, saranno presenti Jedà (compagno storico di Vera Gemma), i ritirati dal reality in corso Guendalina Tavassi, Licia Nunez, Alessandro Iannoni e Blind. Nel frattempo, in vista della puntata finale del reality honduregno prevista per il 27 giugno 2022, non si escluderebbero dei nuovi ritiri dal gioco, alla luce degli ultimi malumori generatisi nel gruppo dei naufraghi concorrenti e che hanno visto in particolare gli isolani dividersi in due fazioni tra loro contrapposte, in seguito ad un provvedimento disciplinare esteso dalla produzione Mediaset indistintamente a tutti gli isolani, per via di un’infrazione commessa alcuni.

I possibili ritiri dall’L’isola dei famosi 2022

Carmen Di Pietro ha messo sotto torchio Gennaro Auletto, lamentando che il modello napoletano non aiuti abbastanza il gruppo dei naufraghi -in particolare le donne- nelle varie mansioni fisiche previste per la sopravvivenza a L’isola dei famosi 2022, al grido di “che gente inutile! Servono braccia forti per portare su i tronchi…e loro giovani dormono”. Gennaro Auletto ha reagito indispettito, palesandosi ferito dalle parole di Carmen: “Ci sono modi e modi…io potrei essere tuo figlio e tu mi attacchi così”. Nella replica, poi, Gennaro non ha nascosto di avere un taglio al piede che gli provoca la fuoriuscita di pus e del dolore, motivo per cui si concede del riposo in Honduras di tanto in tanto. Tra i naufraghi si è sparsa la voce secondo cui Gennaro avrebbe perso motivazione a restare in gioco, tanto che potrebbe ritirarsi. Sarà vero? Nel frattempo, oltre alla possibile uscita di Gennaro Auletto, potrebbe essere confermato anche il ritiro di Marco Cucolo. Il compagno di Lory Del Santo ha accusato in questi giorni dei problemi gastro-intestinali: si parla persino di un blocco intestinale accusato dal naufrago per diversi giorni, che potrebbe vedere Marco Cucolo costretto al ritiro, a pochi giorni dalla finale del reality show di Canale 5.

