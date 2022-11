L’isola dei famosi 2023 é confermata?/ Spunta la data d’inizio messa in onda

L’isola dei famosi 2023 ha il via nella primavera di Canale 5: le anticipazioni tv

Cresce l’attesa nei telespettatori fedeli di Canale 5, per il preannunciato ritorno in TV de L’isola dei famosi, che riapre i battenti nella primavera 2023 e sotto la conduzione di Ilary Blasi. O almeno, questo é stando alle ultime anticipazioni TV che sono riprese sul portale web beninformato Dagospia, che come il vertice Mediaset -Piersilvio Berlusconi – conferma L’isola dei famosi nel palinsesto TV di Canale 5 per la stagione televisiva 2023 in arrivo, spoilerando inoltre la papabile data di inizio messa in onda del reality. La chicca di anticipazioni viene ripresa da Giuseppe Candela sul noto sito web, a cura della rubrica A lume di candela. A quanto pare, l’inizio della messa in onda de L’isola dei famosi 2023 é orientativamente indicato con la prima settimana di aprile 2023 e – presumibilmente – nella formula del doppio appuntamento TV settimanale. Una anticipazione che, nel caso in cui restasse invariato il consuetudinario doppio appuntamento del reality honduregno previsto nei lunedì e giovedì della prima serata di Canale 5, confermerebbe le prime due puntate de L’isola dei famosi 2023 per le rispettive date del 3 e il 6 aprile.

Il Grande Fratello vip cede il testimone a L’isola dei famosi 2023

“Pier Silvio Berlusconi ha annunciato l’allungamento del Grande Fratello Vip (Covid 19 permettendo, verrebbe da dire) e l’arrivo in primavera della nuova edizione de L’Isola dei Famosi” – riprende il noto portale di informazione, Dagospia, testualmente, tra le anticipazioni sul rinnovo dei palinsesti tv Mediaset– . Non ha però fornito indicazioni precise”. Dunque non si escluderebbe che il Grande Fratello vip 2022 in corso possa vedere il testimone proprio a L’isola dei famosi: “Si starebbe lavorando a una finale del reality condotto da Alfonso Signorini a fine marzo -aggiunge la fonte- quindi con ulteriore avanzamento in palinsesto. A seguire dalla prima settimana di aprile il debutto del programma guidato da Ilary Blasi con il solito raddoppio settimanale”.

Al timone del L’isola dei famosi 2023, al di là della pressione mediatica che subisce nel mezzo della querelle legale sulla separazione con l’ormai ex consorte Francesco Totti, é quindi indicata Ilary Blasi. Quest’ultima, timoniera rodata nei format TV delle reti Mediaset si conferma alla conduzione del reality honduregno, quindi, per la terza edizione consecutiva. Questo, dopo la prima edizione del 2021 (chiusa con una media del 18,3% di share), che ha decretato il trionfo del naufrago Awed, e la seconda stagione del 2022 (conclusasi con il 19,2% di share) con il trionfo dell’attore Nicolas Vaporidis.

E le prime curiosità emerse su L’isola dei famosi 2023, intanto, fanno crescere l’attesa generale anche rispetto al via al totonomi dei concorrenti del reality primaverile. Questo, sulla scia dell’indiscrezione lanciata da Oggi magazine che vedrebbe già avviati i casting per le selezioni dei nuovi naufraghi da ingaggiare nel cast de L’isola dei famosi 2023.

“Spinta e supportata dai suoi familiari e soprattutto dall’amica Silvia Toffanin ha scelto infatti di non sospendere i suoi impegni professionali e di tornare in primavera al timone de L’Isola dei Famosi. In queste ore sono iniziati i primi provini per definire il cast della prossima edizione”, fa sapere inoltre il magazine rispetto alla conferma di Ilary Blasi al timone del reality sul naufragio dell’io.











