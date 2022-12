L’Isola dei Famosi 2023, Jasmine Carrisi nel cast?/ “Da un lato mi piacerebbe, ma…”

L’Isola dei Famosi 2023, Jasmine Carrisi rompe il silenzio: “Sono indecisa…“

Sebbene il Grande Fratello Vip 2022 sia ormai entrato nel vivo da tre mesi e la data della finale sia ancora lontanissima, Mediaset sta già programmando il ritorno di un altro amatissimo reality: L’Isola dei Famosi. Al timone confermatissima Ilary Blasi, sempre al centro del gossip dopo la separazione da Francesco Totti e il flirt con il nuovo presunto fidanzato Bastian. E intanto iniziano a circolare le prime voci sui papabili concorrenti della nuova edizione: tra questi, rientrerebbe anche Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso.

La sua partecipazione non è ancora confermata, anche perché la ragazza ha più di un dubbio e si riserva ancora un po’ di tempo per riflettere su questa importante scelta: partire per l’Honduras e lanciarsi in questa nuova avventura televisiva o, al contrario, rimanere in Italia e proseguire il suo impegno con la carriera musicale? Al settimanale Nuovo Tv, come riportato da Biccy, Jasmine Carrisi ha svelato: “Sono indecisa, da un lato mi piacerebbe, dall’altro l’idea di sottrarre tempo ed energie alla musica mi blocca“.

A frenare Jasmine Carrisi è l’indecisione, dunque, sebbene ormai da tempo il suo nome circoli tra i papabili concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2023. In attesa di scoprire quale sarà la sua scelta, impazzano già le prime indiscrezioni sull’atteso ritorno del reality su Canale5. Come rivelato da Chi Magazine, anche quest’anno torneranno le coppie: “Come lo scorso anno: idea che vince non si cambia. All’Isola dei famosi ritornano le coppie. Nella precedente edizione la soluzione di aver scelto i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi o Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro era piaciuta agli autori. E ora che si sono riaperti i casting, stanno cercando nuove coppie e nuove storie da raccontare”.

Il nuovo inviato, inoltre, potrebbe essere Paolo Ciavarro, che prenderebbe così il posto di Alvin. Ed impazzano anche i primi nomi del futuro cast: non solo quello di Jasmine Carrisi, ma anche quello di Veronica Cozzani (mamma di Belén Rodriguez), Dayane Mello e Loredana Lecciso. E proprio assieme a mamma Loredana, Jasmine potrebbe formare una delle coppie più sorprendenti della nuova edizione.











