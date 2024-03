L’isola dei famosi 2024: Alba Renai é la prima inviata virtuale/ Lo spoiler bomba!

L’isola dei famosi verso il nuovo ruolo pensato dall’intelligenza artificiale: lo spoiler inaspettato

Alba Renai é la prima inviata virtual nella storia del reality show, prevista a L’isola dei famosi 2024. É la prima grande anticipazione tra gli spoiler di L’isola dei famosi 2024 e le altre future edizioni del reality in onda sulle reti TV e Streaming Mediaset, che si profila a prima firma Il sussidiario.net.

Simona Ventura piange a Domenica In: "Incidente Niccolò? Cambiato la vita"/ "Concorrente all'Isola perché..."

La preannunciata nuova inviata de L’isola dei Famosi si chiama Alba Renai, la quale può dirsi come creazione a cura dell’intelligenza artificiale. Per l’edizione made in Italy in arrivo di L’isola dei famosi condotta da Vladimir Luxuria potrebbe infatti confermarsi la medesima inviata ingaggiata nel cast de La Isla made in Spagna. Ebbene sí, alla nuova edizione de L’isola dei famosi iberica si é a quanto pare trovata la soluzione di un’inviata pensata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale!

Isola dei famosi 2024, "Una nuova direttiva fa discutere": retroscena di Gabriele Parpiglia/ Spoiler cast

La preannunciata novità dell’IA divide l’opinione dell’occhio pubblico: esplode l’affaire Isola dei famosi made in Spain!

Nel reality show made in Spain corrente, che precede la messa in onda della versione italiana e prende il nome di Supervivientes, Alba Renai debutta nel ruolo all’esordio storico di inviato virtuale nella storia del gioco sulla sopravvivenza. La donna virtual vanta il primato di un seguito social stimato in media oltre 4600 follower su Instagram, ha i capelli castani, occhi scuri e si direbbe una inguaribile voyager cittadina del mondo. La stessa che potrebbe debuttare anche nella versione italiana de L’isola dei famosi 2024, sempre nel ruolo di inviata al timone del reality show.

L'isola dei famosi 2024: Albe e LDA concorrenti?/ La verità degli ex Amici

L’occhio pubblico made in Spain intanto si divide a fronte dello spoiler della nuova inviata alla conduzione delle reality show de L’isola iberica. Se da una parte, tra gli utenti via social, si dichiara a favore del nuovo ruolo virtuale frutto del progresso tecnico-scientifico dell’IA, d’altro canto invece vi é la compagine dei contestatori che vedono Alba Renai non adatta nel ruolo che le spetta, perché non umana.

Staremo quindi a vedere se L’isola dei famosi per il pubblico made in Italy vorrà seguire l’idea iberica della conduzione pensata mediante l’intelligenza artificiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA