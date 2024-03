L’isola dei famosi 2024: Albe e LDA concorrenti?/ La verità degli ex Amici

Amici, LDA e Albe sono in lizza per un posto nel cast di L’isola dei famosi 2024

Albe e LDA, il duo pop per antonomasia uscente tra i talenti cantautori di Amici 21 di Maria De Filippi, potrebbero molto presto debuttare a L’Isola dei famosi 2024. O almeno questo é quanto si profila tra gli spoiler della nuova edizione de L’isola dei famosi condotta da Vladimir Luxuria, al debutto sulle reti TV e streaming della conduttrice. Quest’ultima sostituisce Ilary Blasi, al timone delle ultime edizione de L’isola, il cui rinnovato cast dei naufraghi potrebbe vedere approdare in Honduras proprio i cantautori di Cado, il singolo divenuto influente nel lungo termine nella playlist Generazione zeta su Spotify Italia. Parliamo di LDA e Albe.

Amici 23, Ayle nel mirino di Lorella Cuccarini: "Forte emotività può fare scherzi al serale"/ La risposta

Mentre sarebbe data per confermata la partecipazione a L’isola dei famosi 2024, nel ruolo di opinionista in studio, di Sonia Bruganelli, salta il ruolo di inviato per Alvin, e sarebbe confermata la partecipazione di Joe Bastianich tra i naufraghi.

La risposta degli ex Amici al gossip!

E non é tutto. Perché pare che la produzione del reality honduregno abbia avviato le trattative per l’ingaggio nel cast di L’isola dei famosi 2024 di LDA, al secolo Luca D’Alessio anche noto come figlio terzogenito di Gigi D’Alessio e fenomeno pop di Napoli in quanto detentore del record per il disco di platino raggiunto nei tempi più veloci nella storia di Amici, e in aggiunta l’amico cantautore, Albe al secolo Alberto La Malfa.

Amici 2024, Giovanni Tesse conquista la maglia del serale/ É il nuovo Mattia Zenzola?

La risposta al gossip dell’ingaggio, intanto, si paleserebbe sibillinamente. Mentre LDA, tra le Instagram stories, dà il via al countdown del suo featuring nel nuovo singolo di Matteo Paolillo, dal titolo “Nun é cos”, in uscita alla mezzanotte del 15 marzo 2024, Albe rompe il silenzio mediatico nel vero senso: “Mi ci vedo già a bere noci di cocco e ca**re alghe”, esclama tra il serio e il faceto, l’ex Amici 21!

Insomma, almeno per il momento, resta un pettegolezzo il chiacchiericcio del possibile ingaggio degli ex Amici nel cast di L’isola. Nel frattempo, intanto, per la quota di Amici 23 Ayle riceve un duro j’accuse di Lorella Cuccarini…

Amici 23, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro contro tutti: "Nicholas debole, Sarah finta-lolita"/ L'attacco













© RIPRODUZIONE RISERVATA