L’Isola dei Famosi 2024 cambia il giorno della diretta?/ L’indiscrezione: “Dal 19 maggio in onda domenica…”

L’Isola dei Famosi 2024 non sembra proprio essere accompagnata da una buona stella; il reality condotto da Vladimir Luxuria non solo fatica a decollare in termini di share ma alcune questioni tra loro intrecciate rischiano di osteggiare non poco un giudizio positivo su questa edizione. Corposi ritiri tra infortuni e divergenze personali, senza considerare la parentesi polemica con protagonista Francesco Benigno: ora all’orizzonte pare vi sia la possibilità di una cambio in termini di programmazione tv.

L’Isola dei Famosi 2024, cavalcando la scia solcata dal Grande Fratello, è iniziata con un doppio appuntamento fissato al lunedì e al giovedì. Ora la messa in onda è fissa solo al primo giorno della settimana ma, come riporta Biccy, Davide Maggio ha dato in anteprima una novità sulla programmazione del reality che dovrebbe andare in vigore a partire dal prossimo 19 maggio.

Isola Dei Famosi 2024, dal 19 maggio potrebbe cambiare il giorno della diretta

“Vi avevamo preannunciato che la situazione era più ingarbugliata del previsto e l’ultima manovra di palinsesto a Canale 5, dopo l’approdo strategico in seconda serata di Endless Love, è lo spostamento dell’Isola dei Famosi 2024”. Ebbene sì, il reality condotto da Vladimir Luxuria avrà una nuova collocazione settimanale: “Non al martedì, però, come indicato inizialmente da Publitalia. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che L’Isola dei Famosi 2024 si sposterà alla domenica a partire dal 19 maggio”.

Come riporta Biccy, il portale di Davide Maggio ha provato a motivare la scelta dei vertici Mediaset di spostare L’Isola dei Famosi 2024 alla domenica – a partire dal prossimo 19 maggio – basandosi sul potenziale degli ascolti che attualmente sembra andare al ribasso. “Una collocazione inusuale e tradizionalmente ostica per Canale 5, scelta forse nella consapevolezza che il reality abbia poco potenziale di crescita ma che allo stesso tempo possa contare su uno zoccolo duro di appassionati che probabilmente seguirebbero sempre e comunque il programma”.











