L’isola dei famosi 2024, Maria Teresa Ruta: “Vi ritirate perché non vi interessa..”/ L’accusa contro il cast!

La concorrente storica Maria Teresa Ruta rompe il silenzio sul cast di L’isola dei famosi 2024, in un duro affondo che affossa i neo naufraghi in corsa al reality show e i ritiri.

La diciottesima edizione corrente di L’isola dei famosi annovera ben più di un ritiro, pochi giorni dopo il suo inizio. Un nuovo record che Maria Teresa Ruta, rispecchiando il parere dei più tra i telespettatori proprio non tollera. La showgirl veterana nel mondo della TV partecipava al gioco sulla sopravvivenza alla sua prima edizione del vincitore Walter Nudo.

L’affondo di Maria Teresa Ruta é destinato ai concorrenti tendenti al ritiro dalle prove a L’isola dei famosi 2024

L’adventure-game di L’isola dei famosi 2024 con i concorrenti iscritti al registro dei ritiri inaspettati, Francesca Bergesio, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Daniele Radini Tedeschi, ai quali si aggiunge anche la (tanto discussa) squalifica di Francesco Benigno, fa chiacchierare non poco e diviene ora spunto per un duro affondo al cast isolano. Si tratta del j’accuse mediatico di Maria Teresa Ruta, che taccia di fatto i naufraghi tendenti al ritiro dal gioco di mancato spirito e di partecipazione se non per il mero cachet di presenza previsto.

“Secondo me è irriverente per tutti quelli che lavorano all’ Isola e per tutte quelle persone che avrebbero voluto fare quella esperienza straordinaria, unica, -fa sapere l’ex naufraga di L’isola dei famosi alla prima edizione -, e voi vi ritirate perché avete già dato il vostro massimo, perché non vi interessa più”.

Le dichiarazioni critiche di Maria Teresa Ruta non risparmiano la conduzione di L’isola dei famosi 2024

Per Maria Teresa Ruta non esistono giustificazioni ammissibili quindi, relative alla scelta di un ritiro, se non in caso di infortunio o incidente. Anche alla luce di un contratto tra le parti vincolante dei concorrenti alla produzione del gioco, pena le penali: “Ma voi lo sapete quante persone lavorano all’ isola dei famosi? -prosegue perentoria Maria Teresa Ruta nel suo intervento a mezzo stampa volto alla tutela dei diritti della produzione del reality, anche perché L’isola dei famosi 2024 rischia il flop di ascolti e la chiusura anticipata anche ai danni dell’azienda di diffusione, Mediaset -…ce l’avete sicuramente sul groppone“.

Se il cast isolano é da bocciare in toto, per la tendenza in mainstream al ritiro, invece la conduttrice subentrata in sostituzione di Ilary Blasi al reality é da promuoversi. Vladimir conquista il consenso della Ruta, anche se l’ex naufraga trova che il volto TV transgender faccia la differenza nel ruolo di opinionista storico rispetto alla conduzione isolana. “Anche l’inviata bravissima”, aggiunge l’ex naufraga sulla conduzione isolana del momento.

La disfatta Auditel di L’isola dei famosi 2024

La settima puntata del reality show honduregno, la cui messa in onda avveniva il 6 maggio 2024, registra un importante calo di ascolti con il 15,8% di share contro il 16,9% della precedente puntata. confermando la crisi del programma. Da qui quindi la scelta, tanto vociferata nel gossip del momento, di Mediaset e Banijay (la società di produzione proprietaria del format) che starebbero meditando per un ritorno al timone del reality di Ilary Blasi in sostituzione della sostituta Vladimir Luxuria.

