L’isola dei famosi 2024: Pietro rischia con Sonny, Rosanna, Daniele, Khady e Joe/Il pronostico sull’eliminato

L’isola dei famosi, i nominati al televoto sono cinque con Pietro…

S’infiamma la competizione nel gioco made in Honduras di L’isola dei famosi 2024, con Pietro a rischio tra i nominati al televoto insieme Sonny, Rosanna, Daniele, Khady e Joe.

I summenzionati cinque concorrenti nel gioco condotto da Vladimir Luxuria sulle reti TV e streaming Mediaset sono i nuovi nominati al televoto di rischio eliminazione a L’isola dei famosi 2024, che tra gli altri vede essere particolarmente divisivo online il personaggio di Pietro.

Perché l'Isola dei Famosi 2024 non va in onda giovedì 25 aprile?/ L'annuncio di Vladimir: ecco quando torna

Pietro é infatti il concorrente nominato più discusso via social dai telespettatori attivi tra gli utenti nel web ma, al pronostico sull’eliminato al televoto di rischio, a prima firma Il sussidiario.net non si direbbe il candidato principale all’eliminazione.

Sulla base di un sondaggio aperto via Facebook, che relativamente al televoto chiama l’occhio pubblico ad esprimere una preferenza per il salvataggio, Pietro é terzo classificato votato al 15% in un ex aequo con Rosanna, preceduto sul podio da due concorrenti rivali in corsa a L’isola dei famosi.

Edoardo Franco e Aras Senol tornano all'Isola dei Famosi 2024 dopo il Covid/ "10 giorni chiusi in stanza…"

La medaglia d’argento spetta nel dettaglio all’altro naufrago divisivo per il carattere vulcanico, Joe, votato al 23%. E ancor prima sul podio, al primo posto, troviamo poi Sonny, che é il naufrago preferito dell’occhio pubblico, votato al 40%. Questo, secondo i dati rilevati in data odierna 23 aprile 2024.

Khady é l’eliminato al gioco di L’isola dei famosi 2024?

Ma non é tutto. Perché nell’ordine di gradimento che si rileva rispetto al sentiment del web nell’anticipazione della possibile proclamazione del nuovo eliminato di L’isola dei famosi 2024 al televoto, vi é da ricordare Daniele con la risicata percentuale di voti a favore del salvataggio pari al 7%. E più a rischio, poi, c’é tra i naufraghi nominati al rischio uscita dal reality show Khady, che al dato momento attuale risulta con una percentuale di voti pari allo zero spaccato, quindi ragionevolmente papabile eliminato dal gioco.

ISOLA DEI FAMOSI 2024, 5A PUNTATA/ Eliminato e diretta: Joe, Daniele, Khady, Rosy, Sonnie in nomination

Nel frattempo, in Honduras Daniele prova a scrollarsi di dosso l’appellativo di “leader” tra i naufraghi…











© RIPRODUZIONE RISERVATA