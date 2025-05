Altro colpaccio all’Isola dei Famosi 2025: un concorrente vuole andarsene da Cayo Cochinos, resosi conto di non riuscire a sostenere i disagi alle Honduras. Si tratta di un’edizione particolarmente sfortunata dato che in sole tre puntate se ne sono andati cinque concorrenti: Leonardo Brum, Nunzio Stancampiano, Angelo Famao, Spadino e Camilla Giorgi. Per non parlare di Ibiza Altea che non si è azzardata nemmeno ad iniziare il reality di Canale 5.

Caos all'Isola dei Famosi 2025: "Altro concorrente sta per abbandonare"/ "Crisi di pianto e tensioni", chi è

Ma non è finita qui, dato che secondo le ultime indiscrezioni si aggiungerebbe un sesto naufrago alla lista dei disertori. A lanciare il gossip è stata Deianira Marzano, sicura che un concorrente lascerà il programma dopo una crisi fortissima: “Un altro concorrente ha manifestato l’intenzione di lasciare l’Isola“, ha scritto sui social l’influencer, “pare che la decisione sia stata presa dopo una notte difficile, tra crisi di pianto e momenti di sconforto”.

L’Isola dei Famosi 2025, crisi di pianto e il nome di chi potrebbe abbandonare il reality

“Gli autori stanno tentando ogni strada per fargli cambiare idea, ma al momento lui sembra irremovibile“, ha continuato Deianira Marzano, “L’atmosfera nel gruppo è tesa e molti iniziano a temere un effetto domino“. A confermare il nuovo abbandono è anche Gabriele Parpiglia che su Twitter ha fatto sapere di essere a conoscenza di un altro abbandono questa settimana, ma non solo! Il giornalista ha un’altra importante novità.

Gabriele Parpiglia ha esordito su Twitter con queste parole: “E vi anticipo un nuovo ritiro settimana prossima e gli ingressi (per i nomi che so io ) saranno un flop totale”. Pare dunque che il flop continui anche per la scelta dei nuovi concorrenti a L’Isola dei Famosi 2025, che non riusciranno a risollevare le dinamiche. Intanto, Mario Adinolfi riesce a reggere con qualche piccola modifica ad hoc nel regolamento, mentre si fa strada la voce che il programma sia diventato l’Isola dei ritirati. Intanto nasce il toto nome per scoprire chi abbandona il programma e pare proprio che il naufrago in crisi sia Mirko Frezza, impaziente di tornarsene in patria.

