Svolta in arrivo a L’Isola dei famosi 2025 dopo la manciata di ritiri degli ultimi giorni, il programma condotto da Veronica Gentili si è ritrovato a fare i conti con alcuni pesanti addii, da quello di Leonardo Brum a Spadino passando per Camila Giorgi, ancora una volta il reality si è dimostrato terra complicata per i concorrenti, come già accaduto ampiamente in passato e in particolare nelle ultime edizioni.

Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, però, la produzione avrebbe deciso di correre ai ripari e presto è previsto l’ingresso di altri sei concorrenti, che dunque andranno a dare manforte agli altri protagonisti, che ad ora, stanno vivendo l’esperienza nel programma. Per adesso non ci sono nomi papabili per capire chi potranno essere i nuovi naufraghi che potrebbero sbarcare in Honduras, vedremo nelle prossime ore se spunterà qualche nome in più.

L’Isola dei famosi 2025, Simona Ventura e il messaggio ai naufraghi

Sono i concorrenti più giovani a mollare l’esperienza all’Isola dei famosi, un segnale in controtendenza rispetto al passato e che fa in qualche modo da spartiacque. La stessa opinionista Simona Ventura, che L’Isola l’ha sia affrontata da conduttrice che da concorrente, ha tentato invano di consigliare ai concorrenti di resistere e sfruttare l’esperienza nel programma:

“So bene cosa significhi fare l’Isola, non mollate o ve ne pentirete, è una occasione che capita una sola volta nella vita”, e ancora: “Dovete essere di esempio, resistete”. Ma i recenti addii al format hanno confermato come i ragazzi stiano soffrendo in questa fase il programma condotto da Veronica Gentili.

